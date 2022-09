EPI pode evitar acidentes ligados à limpeza de condomínios

Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, da Plataforma SmartLab, iniciativa conjunta do MPT (Ministério Público do Trabalho) e da OIT (Organização Internacional do Trabalho), divulgados em julho do ano passado, indicam que o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) tem fundamental importância para evitar acidentes. No período de 2012 a 2020, fratura (17%) e contusão (15%) foram as principais lesões verificadas, e entre os agentes causadores mais frequentes citados em notificações de acidentes de trabalho, estiveram compostos químicos (14%), queda do mesmo nível (13%) e fatores biológicos (12%).

As ocorrências verificadas pelo levantamento da Smartlab são uma realidade de quem trabalha com a limpeza de condomínios, espaços de grande extensão e cujas áreas de circulação, de lazer, de atividade físicas e banheiros, por exemplo, são compartilhados entre os moradores e, até mesmo, visitantes. Normalmente, a higienização desses espaços acontece com o uso de água e sabão, o que pode tornar o chão escorregadio para os profissionais que estiverem realizando a faxina, caso não estejam calçados adequadamente.

Faxineiros de condomínios, ademais, também têm de lidar com o risco biológico ao limpar ambientes como banheiros, prática em que são utilizados agentes químicos. Dessa maneira, mesmo que o contato seja intermitente, é indispensável a utilização de equipamentos de proteção para evitar qualquer tipo de contaminação por vírus, bactérias e protozoários e intoxicação por inalação de produtos, que podem causar quadros de irritação dos olhos ou nariz, tosse e até falta de ar, entre outras situações consideradas mais graves.

EPI’s são aliados da segurança e saúde

De acordo com João Pedro Silveira, gerente de operações da Vulcão da Borracha, empresa que atua na comercialização de Equipamentos de Proteção Individual, para evitar e reduzir o número de acidentes de trabalho – haja vista os mais de 46,9 mil registrados no Brasil em 2020, segundo a SmartLab -, é preciso considerar a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-06). Este dispositivo regulamenta, em território nacional, o uso de EPI sem condicioná-lo a setores ou atividades econômicas específicas.

“O uso de EPIs para serviços em condomínios é fundamental para que os funcionários se sintam mais seguros e protegidos ao fazerem seus trabalhos”, destaca o gerente de operação da Vulcão da Borracha. O profissional ressalta que tais acessórios devem ser garantidos pelas empresas que prestam esse tipo de serviço para condomínios aos seus funcionários em obediência à NR-06, “através da qual elas vêm sendo constantemente fiscalizadas pelos órgãos de segurança e saúde do trabalho”.

Silveira reforça que, assim como protetores auriculares são indispensáveis em operações barulhentas e capacetes devem ser usados em construções civis, luvas, máscaras e botas antiderrapantes também são fundamentais para evitar acidentes de quem trabalha com limpeza de espaços como condomínios – afinal, embora pareça uma atividade menos perigosa, ela oferece sérios riscos que podem incapacitar, permanentemente ou não, o trabalhador.

“É preciso que as empresas se conscientizem da importância do uso de EPI’s para que os profissionais possam trabalhar com o risco reduzido de sofrer algum tipo de queda, de se contaminar com agentes biológicos e químicos”, diz o gerente de operação.

Com efeito, equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos, em perfeito estado de conservação e funcionamento, “precisam ser oferecidos aos empregados para que estes possam exercer um trabalho com segurança e de forma salubre”, finaliza Silveira.

Para saber mais, basta acessa: www.vulcaodaborracha.com.br