EUA têm queda de desemprego de 3,5% no começo do ano

A economia dos EUA produziu empregos em um ritmo mais lento, mas ainda confortável, no final de 2022, à medida que as taxas de juros mais altas e a mudança nos hábitos do consumidor reduziram o mercado de trabalho sem parar, segundo a Federal Reserve (FED).

Os empregadores criaram 223.000 empregos em dezembro, informou o Departamento do Trabalho Americano, quase em linha com as expectativas dos economistas, mas abaixo da média dos últimos meses, porém para um cenário animador, a taxa de desemprego caiu para 3,5%, voltando ao ponto mais baixo de antes da pandemia.

“Se a economia dos EUA está entrando em recessão, ninguém disse ao mercado de trabalho”, disse Chris Varvares, codiretor de economia dos EUA da S&P Global Market Intelligence. “O relatório desta manhã destacou a redução do crescimento em relação a 2021, mas é para um nível que ainda é quase o dobro do que seria uma tendência de crescimento no emprego.” A exibição elevou a criação total de empregos no ano para 4,5 milhões, à medida que a economia continuou a se recuperar das paralisações no início da pandemia.

A recente desaceleração é um sinal de que a campanha do Federal Reserve para conter a inflação pode finalmente estar ajudando o mercado de trabalho, que se manteve em destaque mesmo quando o restante da economia começou a estremecer. Embora a taxa de desemprego extremamente baixa sugira que os trabalhadores ainda estão em vantagem, o Fed prevê que a taxa subirá para cerca de 4,6% até o final deste ano, já que os aumentos nas taxas de juros forçam as empresas a se retraírem. A parcela de pessoas trabalhando ou procurando emprego aumentou ligeiramente para 62,3% em dezembro – mais ou menos onde esteve durante todo o ano – quando mais de 400.000 pessoas entraram na força de trabalho.

Hotelaria, assistência médica e construção geraram crescimento de empregos.

Em dezembro, os empregadores continuaram a criar empregos em vários setores, embora houvesse alguns sinais de desaceleração em setores como o de manufatura.

As empresas de lazer e hospitalidade, que ainda estão se recuperando da turbulência da pandemia, adicionaram saudáveis ​​67.000 empregos, abaixo da média de 79.000 por mês em 2022. Mas o setor ainda estava 5,5% abaixo do nível pré-pandêmico, com mais de 900.000 trabalhadores a menos. O setor tem enfrentado desafios para preencher as vagas em aberto e continua lutando com a alta rotatividade.

O emprego na área da saúde aumentou em 55.000, enquanto o setor continuou a mostrar um crescimento robusto. Houve ganhos notáveis ​​em hospitais e serviços de saúde ambulatoriais, incluindo consultórios médicos e serviços de saúde domiciliar. O setor somou 49 mil por mês em média no ano passado.

As empresas de construção criaram 28.000 empregos, acima da média de 19.000 empregos criados por mês no ano passado, apesar das altas taxas de hipoteca. As contratações no setor desafiaram as expectativas dos economistas, pois os empreiteiros continuam trabalhando com atrasos.

Para Lucio Santana, empresário do ramo de investimentos e imobiliário: “A economia americana mesmo sob ameaça de recessão está preparada para dar suporte à população e continuar a criar empregos mesmo sob uma expectativa negativa do mercado. Após a pandemia muitas economias não conseguiram superar os índices de inflação e estagnaram, como o caso do Brasil. Mas os EUA continuam a superar qualquer adversidade e fortalecer seu mercado interno, principalmente na construção civil e no ramo imobiliário. Para o investidor estrangeiro, confiar seu dinheiro nos EUA ainda é uma das melhores alternativas de investimento”.