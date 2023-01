EUROMONITOR REVELA AS 10 PRINCIPAIS TENDÊNCIAS GLOBAIS DE CONSUMO 2023

A empresa global de pesquisa de mercado, Euromonitor International, divulgou hoje o seu relatório exclusivo “10 Principais Tendências Globais de Consumo 2023”.

Esse relatório anual da Euromonitor visa ajudar organizações a ficaremàfrente da disrupção, prever motivações de compras e suprir necessidades não atendidas.

Consumidores gastando de forma responsável, porém emocional, o papel da digitalização nos processos de compra, as demandas de igualdade feminina e uma Geração Z disruptiva são alguns dos fatores que definirão as tendências globais de consumo em 2023 de acordo com a Euromonitor.

As 10 tendências que a Euromonitor levantou em seu relatório Principais Tendências Globais de Consumo 2023 são as seguintes:

Automação Autêntica: Humanos e máquinas precisam estar em sincronia para fornecer soluções significativas. As conexões emocionais não devem ser subestimadas e os benefícios tecnológicos devem superar a necessidade de interações pessoais para criar uma experiência perfeita.

Humanos e máquinas precisam estar em sincronia para fornecer soluções significativas. As conexões emocionais não devem ser subestimadas e os benefícios tecnológicos devem superar a necessidade de interações pessoais para criar uma experiência perfeita. Compradores Cautelosos: A crise do custo de vida está diminuindo o poder de compra dos consumidores. Economizar é prioridade. Em 2022, 75% dos consumidores não planejavam aumentar os gastos gerais.

A crise do custo de vida está diminuindo o poder de compra dos consumidores. Economizar é prioridade. Em 2022, 75% dos consumidores não planejavam aumentar os gastos gerais. Controlar o Tempo de Tela: As pessoas ainda estão ligadas a seus dispositivos, mas o tempo de tela é mais seletivo. Os consumidores querem uma experiência digital eficiente e filtrada de acordo com seus interesses.

As pessoas ainda estão ligadas a seus dispositivos, mas o tempo de tela é mais seletivo. Os consumidores querem uma experiência digital eficiente e filtrada de acordo com seus interesses. Eco-Econômicos: Os padrões de consumo são menos de aquisição e mais de redução, o que impacta positivamente o planeta. 43% dos consumidores reduziram o consumo de energia no ano passado.

Os padrões de consumo são menos de aquisição e mais de redução, o que impacta positivamente o planeta. 43% dos consumidores reduziram o consumo de energia no ano passado. Hora do Jogo: Os games se tornaram um líder em entretenimento e transcenderam a divisão geracional. O que antes era um nicho é agora uma oportunidade de mercado em massa.

Os games se tornaram um líder em entretenimento e transcenderam a divisão geracional. O que antes era um nicho é agora uma oportunidade de mercado em massa. Aqui e Agora: Soluções flexíveis expandem o poder de compra e aliviam as pressões de custo para ajudar os consumidores a gastar com felicidade. No curto-prazo, “alegria” é um motivador de compra. Em 2022, o valor de empréstimo do buy now, pay later foi de US$ 156 bilhões.

Soluções flexíveis expandem o poder de compra e aliviam as pressões de custo para ajudar os consumidores a gastar com felicidade. No curto-prazo, “alegria” é um motivador de compra. Em 2022, o valor de empréstimo do foi de US$ 156 bilhões. Rotinas Revividas: A pós-pandemia está aqui. Os consumidores estão se adaptando a novos horários e navegando em um retornoàrealidade. 39% dos consumidores disseram que mais de suas atividades diárias serão presenciais nos próximos cinco anos.

A pós-pandemia está aqui. Os consumidores estão se adaptando a novos horários e navegando em um retornoàrealidade. 39% dos consumidores disseram que mais de suas atividades diárias serão presenciais nos próximos cinco anos. Ascenção Feminina: Os consumidores se recusam a permanecer em silêncio sobre a desigualdade de gênero. Representação justa, equidade e inclusão estão na vanguarda das decisões de compra das mulheres.

Os consumidores se recusam a permanecer em silêncio sobre a desigualdade de gênero. Representação justa, equidade e inclusão estão na vanguarda das decisões de compra das mulheres. Os Prósperos: A fadiga está se instalandoàmedida que os consumidores navegam em tempos caóticos e erráticos; eles estão colocando as necessidades pessoais acima de tudo. 53% dos consumidores estabeleceram um limite estrito entre vida profissional (ou escolar) e pessoal em 2022.

A fadiga está se instalandoàmedida que os consumidores navegam em tempos caóticos e erráticos; eles estão colocando as necessidades pessoais acima de tudo. 53% dos consumidores estabeleceram um limite estrito entre vida profissional (ou escolar) e pessoal em 2022. Jovens e Disruptivos: Os consumidores da Geração Z defendem suas crenças e se expõem. Eles são imunesàpublicidade tradicional. Autenticidade e impacto social fazem a diferença.

“Os últimos anos foram tudo menos convencionais e 2023 não será exceção”, de acordo com Alison Angus, Head de Inovação da Euromonitor International. “As empresas devem esperar um comportamento bastante divergenteàmedida que os consumidores lidam com os desafios contínuos enquanto voltam ao normal”.

Baixe o relatório 10 Principais Tendências Globais de Consumo 2023 da Euromonitor para descobrir as motivações que irão impactar a fidelidade do consumidor e as decisões de compra este ano. O relatório está disponível em Inglês, Espanhol, Português, Mandarim e Japonês.

Os nativos digitais querem soluções para otimizar e consolidar suas atividades online. 57% dos consumidores excluíram aplicativos em seus smartphones em 2022

55% dos profissionais de varejo disseram que sua empresa aumentou os preços de determinados produtos ou serviços em respostaàinflação

Há um potencial de buy now, pay later ainda não atingido, pois 56% dos profissionais de varejo disseram que sua empresa não oferece opções de parcelamento, enquanto o valor global do mesmo chega a U$ 156 bilhões.

39% dos consumidores disseram que estão prontos para as atividades cotidianas presenciais nos próximos 5 anos

56% dos profissionais disseram que sua empresa ajudou a apoiar a igualdade de gênero (ODS 5 – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU) em 2022

53% dos consumidores estabeleceram um limite de não trabalhar (ou estudar) fora do horário determinado em 2022, queriam fazer uma pausa e dar um passo para trás

