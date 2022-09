EXPOSIBRAM 2022 gera perspectiva de R$ 7 bi para fornecedores do setor mineral

Com 17 mineradoras e 189 empresas fornecedoras as rodadas de negócio realizadas na Expo & Congresso Brasileiro de Mineração 2022 (EXPOSIBRAM 2022) geraram perspectiva de negócios no valor de R$ 7 bilhões. Além disso, 450 companhias expositoras da feira internacional relatam terem obtido bom desempenho em negociações nos 4 dias deste que é o mais relevante evento de mineração da América Latina, organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM – Mineração do Brasil).

“Esta edição da EXPOSIBRAM, que retornou ao formato presencial, bateu vários recordes. Todos do setor mineral estavam ávidos para comparecer aos corredores da exposição internacional e aos auditórios do Congresso para retomar o ritmo de negócios; apresentar novos projetos; estabelecer parcerias; contratar serviços; comprar máquinas e equipamentos; conhecer as inovações tecnológicas já em uso e as que estão sendo preparadas para lançamento no mercado; ouvir os mais renomados especialistas em diversas áreas relacionadas ao universo da mineração brasileira e internacional”, afirma Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM.

“Proporcionar oportunidades às empresas e aos profissionais que integram o universo da mineração de mostrar seus projetos, o trabalho que desenvolvem e as perspectivas de bons negócios é um dos propósitos do IBRAM com suas múltiplas atuações, entre as quais, a organização de eventos setoriais”, diz Jungmann.

Segundo Raul Jungmann, a tônica da EXPOSIBRAM 2020 foi celebrar o compromisso da mineração do Brasil com a importância e a promoção da vida das pessoas; o compromisso com a sustentabilidade. “Foi um grande reencontro de todos os que fazem a mineração no país e também um reencontro com esta agenda para que consigamos entregar um mundo melhor para as futuras gerações”, afirmou.

O IBRAM irá organizar a próxima edição da EXPOSIBRAM em agosto de 2023, desta vez, retornando a Belém. O Estado do Pará apresenta oportunidades em diversos campos da mineração industrial e, naturalmente, para a cadeia de fornecedores e prestadores de serviços. Outros estados do Norte do país também apresentam grande potencial para a expansão dos negócios em mineração.

Mas a EXPOSIBRAM 2023 não se restringirá à mineração naquela região. Irá propagar novidades, oportunidades de negócios e investimentos para a mineração em todo o Brasil, explica o dirigente do IBRAM.