E-commerce de vinhos aposta em flagship no Carnaval de São Paulo

O Carnaval de São Paulo (SP) se consolidou como um dos maiores do país. As comemorações nas ruas da Capital começaram no dia 11, no chamado “Pré-Carnaval”, e devem se estender até o dia 26 de fevereiro. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o Carnaval 2023 deve reunir cerca de 14 milhões de pessoas em busca dos mais de 500 blocos de ruas e bandas espalhadas por diversos bairros.

Se para os foliões, os festejos momescos já começaram, para as empresas que preparam ações para a data não é diferente. Exemplo disso, a Evino – empresa que faz parte do Víssimo Group – maior e-commerce de vinho da América Latina -, criou ativações especiais tanto no seu e-commerce, como kits especiais pensados para o Carnaval, como na sua flagship de Pinheiros, a fim de se aproximar ainda mais do público.

Diego Bonassa, diretor de BU B2B do Víssimo Group, conta que a Evino preparou um camarim de maquiagem para o público que passar pela loja no próximo sábado (18), além de distribuir fitinhas com frase animadas como “Unidos do Malbec”, “Vibra comigo”, “Não diga eu te amo, diga trouxe vinho”, entre outras.

“Para a flagship de Pinheiros, também fizemos tatuagens adesivas para distribuir ao público da região, com dizeres como ‘Eu + Você e uma taça de vinho, rola?’”, diz Bonassa.

Segundo Maria Trentini, head de marketing do Víssimo Group, “a loja traz o mundo de descobertas da Evino para a região e comunica com os eventos e com as pessoas que são importantes para a marca”.

“Abrir a loja e já poder ativar ações no Carnaval é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos e de inserir o vinho em uma das maiores festas populares brasileiras”, afirma. “Além disso, em nosso site trabalhamos com promoções e bonificamos o frete nos kits relacionados ao tema”, complementa.

Vinho e Carnaval: mistura “dá samba”

Trentini conta que a cultura brasileira consome melhor o vinho em épocas como Páscoa e Natal, já que a bebida é um dos itens que compõem a mesa nessas celebrações. “No Carnaval, as pessoas buscam mais praticidade, além de drinks que possam trazer frescor, pois é uma época predominante quente”.

Apesar disso, ela explica que este ano a Evino apostou em campanhas criativas e animadas, além de ter inaugurado a flagship de Pinheiros em janeiro – região que concentra diversos blocos carnavalescos. “Assim, conseguimos conversar muito mais com o público do Carnaval”.

A head de marketing do Víssimo Group destaca que os vinhos em lata são os que melhor harmonizam com o período de calor e folia, por serem práticos, rápidos de gelar e facilmente transportáveis. “Na Evino, temos nossa própria linha de vinhos em lata e os tipos branco e rosé combinam melhor com esse período de calor”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.evino.com.br/