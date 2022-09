E-commerce impulsiona demanda por aluguel de paleteiras e empilhadeiras

O comércio eletrônico ganhou força em todo o mundo desde que o diretor geral da OMS (Organização Mundial de Saúde), Tedros Adhanom, declarou a pandemia de Covid-19 em março de 2020. Com a declaração, os governos implementaram medidas de enfrentamento, como confinamento e distanciamento social que, por sua vez, fecharam as portas dos comércios físicos e impulsionaram a abertura de negócios virtuais.

Resultado disso, o relatório Global Payments Report, divulgado em março pela Worldpay from FIS, prevê que o comércio eletrônico mundial deve crescer 55,3% nos próximos três anos. No Brasil, as vendas do e-commerce, especificamente, devem avançar 95% até 2025, de acordo com a mesma estimativa.

Em 2021, a receita do comércio eletrônico bateu recorde no país: a modalidade faturou mais de R$ 161 bilhões – uma alta de 26,9% em relação ao ano anterior, conforme um balanço da Neotrust, empresa responsável pelo monitoramento do mercado virtual brasileiro. O número de pedidos também aumentou 16,9%, com 353 milhões de entregas.

Aliás, as vendas digitais avançaram 48% no período analisado, segundo o índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust | Movimento Compre & Confie, em conjunto com o Comitê de Métricas da Camara-e.net (Câmara Brasileira da Economia Digital).

Neste panorama, os varejistas brasileiros tiveram que rever suas estratégias para atender às necessidades do mercado. Segundo Ricardo Timótheo Júnior – gerente de venda Super Paleteira Comércio e Locação de Máquinas e influenciador digital no canal Professor Empilhadeira no YouTube -, a crescente demanda por aluguel de paleteiras e empilhadeiras é uma das consequências do incremento do volume de compras via e-commerce e outras operações que demandam maior logística em depósitos e armazéns.

Para Timótheo Júnior, o aluguel de paleteiras e empilhadeiras tem ganhado destaque como uma opção em um cenário aquecido por conta do e-commerce. “O aluguel é mais vantajoso do que comprar os equipamentos porque estes são caros, além de estarem em falta no mercado nacional”.

Segundo ele, a locação vem de encontro à necessidade de abastecer as empresas que precisam desses utensílios sem o risco de ter de arcar com manutenções – “o que seria um problema de grandes dimensões, já que a mão de obra específica é escassa no mercado”.

Empresas do ramo oferecem equipamentos para diversos fins

Timótheo Júnior explica que determinados tipos de paleteiras – equipamentos utilizados para fazer a movimentação de paletes – e empilhadeiras são mais adequados e procurados por companhias que buscam o aluguel desses itens.

“As paleteiras mais solicitadas pelos clientes são as largas, com 685mm, e de rodagem dupla. Contudo, as estreitas com 550mm, são essenciais para cargas que chegam ao Brasil que, muitas vezes, são oriundas do Oriente por usarem paletes de medidas diferentes ao padrão usado no país, conhecido como ‘Palete PBR’”, acrescenta.

De acordo com o gerente de venda Super Paleteira Comércio e Locação de Máquinas, as paleteiras largas são especificamente usadas para esse padrão de palete brasileiro, que tem medidas de 1000 x 1200 mm. “Pallets esses que têm travessas de madeira fechados, com entrada de um de seus lados (1000mm) e totalmente abertos no lado de 1200mm”.

Ainda segundo o influencer. a maior parte das empresas de locação de paleteiras e empilhadeiras manuais preferem locar grandes quantidades de máquinas para longos períodos de contrato. “Diante disso, empresas de comércio e locação de máquinas se mobilizam para servir clientes de qualquer tamanho e necessidade”, afirma.

