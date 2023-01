E-social e as obrigatoriedades para envio de dados ao governo

O e-Social tem como objetivo unificar e administrar os dados enviados pelas empresas brasileiras, com informações trabalhistas e previdenciárias relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Sendo assim, as organizações devem priorizar soluções e estratégias para eliminar ou minimizar os riscos nos ambientes de trabalho, principalmente para não terem impactos com adicionais de insalubridade, periculosidade e custeio para a aposentadoria especial.

O Brasil, por se tratar de um país de grande extensão territorial, tem deficiência na quantidade de fiscais trabalhistas e previdenciários, para fiscalizar todas as empresas do território nacional, acarretando ineficiência na fiscalização das normas e leis correlatas.

Na plataforma digital, e-Social, a empresa passa a ser fiscalizada automaticamente quando é aberta e devidamente cadastrada com as informações pertinentes. Para a atualização das empresas que não estão alinhadas com o sistema, é importante o envolvimento de consultorias que façam a gestão de saúde e segurança do trabalho, a fim de que sejam orientadas com ações para eliminação ou minimização dos riscos ocupacionais, através de documentações e tratativas necessárias para que não surjam surpresas, multas e sanções. É fundamental que a gestão de saúde e segurança das empresas esteja sendo executada corretamente.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A Dual Saúde é uma empresa especializada em gestão e consultoria em saúde ocupacional, com clínicas próprias pelo estado do Rio de Janeiro e uma rede de clínicas credenciadas pelo Brasil.