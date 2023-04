Eaton irá exibir tecnologias inovadoras de redução de emissões na Auto Shanghai

A Eaton, empresa de gestão inteligente de energia, anunciou hoje que está exibindo um portfólio de tecnologias, incluindo um freio motor de compressão, desativação de cilindros e soluções de fechamento tardio de válvulas de admissão, projetado para reduzir emissões e aumentar a economia de combustível para veículos comerciais na Auto Shanghai 18 a 27 de abril de 2023 em Xangai, China.

Eaton's cylinder deactivation and late intake valve closing technologies can reduce harmful emissions in diesel-powered commercial vehicles. (Photo: Business Wire)

Gestão de ar do trem de força e do motor a diesel

As regulamentações de emissões de motores a diesel estão impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias de motores e pós-tratamento. A capacidade de aquecer rapidamente o sistema de pós-tratamento durante ciclos frios e modos de operação de baixa carga é fundamental para reduzir as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), e as tecnologias de acionamento variável de válvulas (variable valve actuation, VVA) da Eaton gerenciam a temperatura de exaustão e melhoram a economia de combustível.

“As tecnologias VVA desempenham um papel importante para permitir aos OEMs atenderem às novas regulamentações”, disse Bo Yang, presidente da Eaton Vehicle Group e da eMobility APAC. “O que faz o VVA se destacar das alternativas é que ele reduz tanto o NOx quanto o CO 2 , enquanto outras tecnologias estão centradas em uma ou outra”.

O freio motor aumenta a potência do freio em toda a faixa de operação do motor

A Eaton oferece soluções de freio motor de com liberação de compressão que podem ser integradas no balancim principal do escapamento ou operar como um balancim de freio dedicado, dependendo do espaço disponível e dos requisitos de desempenho. O freio motor de dois tempos da Eaton fornece mais de 50% de potência de frenagem em comparação com os freios de motor convencionais. Esta tecnologia pode substituir os retardadores e proporcionar uma frenagem eficaz em motores a hidrogênio ou gás natural.

A tecnologia de desativação de cilindros reduz o CO 2 e NOx simultaneamente

A desativação de cilindros (cylinder deactivation, CDA) é uma tecnologia VVA que consiste em desativar a abertura da válvula de admissão e escape e a injeção de combustível em alguns dos cilindros quando o motor está funcionando com baixa carga. Isso faz com que os cilindros ativos restantes operem com carga mais alta, o que gera gases de escape mais quentes, ajudando a manter a redução catalítica seletiva (selective catalytic reduction, SCR)àtemperatura ideal e maximizando a eficiência da conversão de NOx.

O CDA reduz simultaneamente o NOx e o CO 2 , tornando-o mais eficiente do que outras tecnologias que reduzem o NOx às custas do CO 2 . O CDA reduz o NOx em mais de 40% e o CO 2 em 5-8%. O CDA é uma solução ideal para veículos comerciais que fazem paradas frequentes, como caminhões de saneamento e veículos de entrega.

A tecnologia de fechamento tardio da válvula de admissão reduz as emissões

Como parte de seu conjunto de tecnologias VVA, a Eaton também oferece o fechamento tardio da válvula de admissão (late intake valve closing , LIVC), que retarda o fechamento da válvula de admissão de modo que a taxa de compressão efetiva seja inferior do que a taxa de expansão. O LIVC aumenta a eficiência térmica do motor, melhorando a economia de combustível e reduzindo as emissões de CO 2 . Além disso, o LIVC permite uma maior taxa de compressão geométrica que amplia ainda mais os benefícios, com uma redução esperada de CO 2 de 1-2% ao combinar o LIVC com uma taxa de compressão mais alta.

O sistema de gestão térmica de exaustão aquece ativamente o sistema de pós-tratamento

As empresas da Eaton e Tenneco Clean Air anunciaram recentemente uma parceria para produzir um sistema integrado de gestão térmica de exaustão que permitirá aos fabricantes de caminhões comerciais e veículos leves atender às regulamentações de emissões futuras.

Nos termos do acordo, a Unidade Térmica de Partida a Frio (Cold Start Thermal Unit, CSTU) da Tenneco será combinada com a tecnologia do ventilador Twin Vortices Series (TVS®) da Eaton. O sistema integrado de gestão térmica do escapamento fornecerá calor diretamente ao sistema de pós-tratamento do veículo, que é essencial para reduzir as emissões nocivas do escapamento. O ventilador TVS® Roots da Eaton de acionamento elétrico permite que o fluxo de ar seja controlado de forma eficiente e precisa para manter as temperaturas ideais de pós-tratamento do CSTU.

A Eaton é uma empresa de gestão inteligente de energia dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia, hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências globais de crescimento de eletrificação e digitalização, impulsionamos a transição do planeta para a energia renovável, ajudamos a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e fazemos o que é melhor para nossos acionistas e a sociedade em geral.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário como empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Reportamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e LinkedIn.

