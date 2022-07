Ecofuturo e especialistas discutem a profissão de guarda-parques

O Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos mantida pela Suzano, promove, no próximo dia 06, a live “Guarda-parques e a conservação da natureza”, com o objetivo de discutir as principais questões sobre esta profissão – como a sua importância para Áreas Naturais Protegidas. O evento contará com a participação de Paulo Groke, diretor superintendente do Ecofuturo, James R. (Jim) Barborak, assessor no Centro para a Gestão de Áreas Protegidas da Universidade Estadual do Colorado, Osvaldo Barassi, especialista em conservação na WWF Brasil, e Juarez Michelotti, coordenador do setor de Educação para Sustentabilidade da Reserva Natural Sesc Bertioga. A mediação será realizada por Guilherme Rocha Dias, diretor da Bioveritas, e Michele Martins, analista de sustentabilidade do Instituto.

Estes profissionais são fundamentais para a boa gestão e conservação das Unidades de Conservação. Além da atuação central na proteção e fiscalização, eles também são responsáveis por garantir a segurança da biodiversidade e visitantes, e apoiar e orientar diversos públicos, incluindo pesquisadores e comunidade.

Desde 2012, o Instituto investe na formação de guarda-parques e hoje possui uma equipe própria que atua no Parque das Neblinas, reserva de Mata Atlântica da Suzano gerida pelo Ecofuturo.

“O guarda-parque é uma figura fundamental na conservação de Áreas Naturais Protegidas, mas a profissão ainda não possui a capilaridade necessária no país. Com o evento, buscamos dar luz a essa questão, bem como discutir a atuação, desafios e perspectivas da profissão. Para isso, contamos com a participação de grandes especialistas da área da conservação”, afirma Paulo Groke, diretor superintendente do Instituto Ecofuturo.

A live acontece no dia 06 de julho, às 19h30, no canal do YouTube do Ecofuturo: https://www.youtube.com/user/institutoecofuturo.

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Mais informações sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

