Educação corporativa auxilia na preparação de colaboradores

A educação corporativa faz parte de um sistema na gestão de pessoas que tem como objetivo promover a aprendizagem entre os colaboradores de uma organização, de modo a incentivar a busca por conhecimento, o desenvolvimento profissional e, consequentemente, o crescimento da empresa. Durante a pandemia de Covid-19, com o estabelecimento de medidas de isolamento social, muitas empresas implementaram o home office, e com isso a educação corporativa à distância se tornou uma opção para as empresas manterem seus planos de desenvolvimento.

Uma pesquisa realizada pela ABTD (Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento), entre 2020 e 2021, com a participação de 522 empresas respondentes em todo o Brasil, apresentou o panorama completo do setor de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) no país. Na pesquisa, foi destacado que 56% das empresas participantes tinham como parte do seu planejamento para o futuro a ampliação da oferta de aprendizagem on-line.

O mesmo levantamento demonstra que, no primeiro ano de pandemia (2020), houve um aumento nos treinamentos por meio do EaD (ensino à distância), representando 44% das horas de capacitação nas empresas brasileiras. Já em 2021, esse crescimento continuou acelerado, ficando em 69%.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Mauricio Ferro, advogado e sócio da Be.Live, empresa especializada em EaD, comenta que a visibilidade que o mercado de educação à distância teve durante a pandemia apresentou às empresas as possibilidades que esse método de ensino proporciona. “Os colaboradores não precisam se deslocar até a empresa ou qualquer outro local reservado para poderem realizar os treinamentos, eles podem ter o seu aprendizado de onde estiver e em qualquer horário”, explica.

A busca pelo ensino à distância já era uma realidade no Brasil muito antes da pandemia. Com efeito, o EaD vem sendo uma opção mais viável e flexível para aqueles que buscam uma carreira ou aperfeiçoamento profissional. Segundo dados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o número de matrículas de graduação em EAD mais que dobrou desde 2011 – na ocasião, o índice era de 14,7% de inscrições, ao passo que, em 2021, esse percentual foi para 41,4% dos alunos do ensino superior no país.

Esses dados evidenciam o potencial da educação à distância. Na pesquisa da ABTD, os indicadores ressaltam o amadurecimento da área de T&D dentro das organizações devido ao aumento de empresas que destinam parte do orçamento anual para o desenvolvimento dos colaboradores. O relatório mostra que 100% das empresas com mais de 5 mil funcionários possuem orçamento anual definido para o treinamento e desenvolvimento.

Para Ferro, esses dados evidenciam como as organizações estão alinhadas quanto à importância de manter as equipes atualizadas e preparadas para diferentes cenários. “É essencial a empresa dispor aos seus colaboradores um plano de desenvolvimento de carreira, em diversos segmentos, com cursos de qualificação profissional, pois dessa forma a organização estará investindo em capital intelectual”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar: www.mauricioferro.com.br