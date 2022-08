Eletronuclear é a nova conta da Apex Comunicação

A Apex, agência de comunicação sediada em Curitiba, assume a Assessoria de Imprensa e Relações Governamentais da Eletronuclear, empresa de economia mista que opera e constrói as usinas termonucleares no Brasil. Atualmente, a Eletronuclear responde pela geração de aproximadamente 3% da energia elétrica consumida no Brasil, pelas suas usinas Angra 1 e 2 – capacidade que será ampliada quando a construção de Angra 3 estiver concluída.

Para a nova conta, a Apex estruturou um time com abrangência de atuação nacional e internacional composto por profissionais de Comunicação e Criação, além de Relações Públicas e Relações Governamentais em Brasília, Rio de Janeiro e na sede da agência, em Curitiba. O objetivo do trabalho é potencializar a divulgação das ações da Eletronuclear junto aos públicos de interesse.

Para a Apex, a chegada da Eletronuclear consolida a participação da empresa no mercado de energia e sustentabilidade, que já contava com atendimento a contas como Liquigás-Petrobras, Sulgás e SCGás. Para Leonardo Fagundes, CEO da Apex, a nova conta insere a equipe na agenda ESG. “Com a separação da Eletrobras, a Eletronuclear anuncia um novo momento. Será uma honra trabalhar em prol da construção da marca, disseminando conhecimento sobre energia nuclear como uma fonte de energia estável, segura e limpa”.

De acordo com Marco Alves, coordenador de Comunicação da Eletronuclear, a agência irá estabelecer um diálogo construtivo com a imprensa. “Desde a construção da Eletronuclear, em 1970, a comunicação teve um aspecto mais reativo. Hoje, com a retomada da construção de Angra 3 e com a energia nuclear sendo reconhecida como uma alternativa para a economia de baixo carbono, iremos atuar com a Apex ativamente junto à imprensa”.