Eleva Educação lança campeonato esportivo entre escolas do grupo

Com o mote “Aqui, educação e esporte jogam juntos”, o Eleva Educação, grupo de ensino básico do país, lança este mês seu primeiro campeonato esportivo, a Liga Brasileira de Escolas de Excelência (Libre). O evento reunirá cerca de 1.400 alunos atletas de 12 escolas do grupo, abrangendo mais de 75 unidades escolares em três cidades-sede: Brasília, Rio de Janeiro e João Pessoa. A abertura será no dia 22 de outubro, às 8h, no Esporte Clube Cabo Branco, na capital paraibana.

As modalidades são Futsal, Vôlei, Handebol e E-sports (FIFA e Fortnite). O campeonato vai acontecer durante os meses de outubro e novembro, com dois dias de jogos em cada uma das cidades, e campeões por modalidade e gênero. A única modalidade mista é E-sports. Além das competições, também haverá oficinas e workshops para promover experiências diferenciadas para o público, como: workshop de futmesa e basquete 3×3. Os patrocinadores são OFF e Lysoform, MK Games, Brasas e a Forma Turismo como patrocinador Master. E, como apoio, a BR Supply e a Titânio Marketing Digital

Na frente social, em parceria oficial com o Mesa Brasil, rede de bancos de alimentos da América Latina, promovida pelo SESC, todos os eventos – João Pessoa, Brasília e Rio de Janeiro – terão pontos de coleta de alimentos, nos quais a comunidade escolar poderá contribuir para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para o Eleva Educação, educação e esporte compartilham do mesmo DNA, desenvolvendo valores como cidadania, trabalho em equipe, resiliência e paixão.

De acordo com Natan Leal, trainee executivo do grupo, o Eleva Educação está pronto para fazer educação e esporte jogarem juntos para impactar a formação dos alunos. O desenvolvimento do cidadão do amanhã vai além do processo pedagógico, estimulando tanto o lado cultural como também o esportivo. O objetivo é fazer essa integração entre as escolas com uma disputa saudável, e também descobrir talentos. Unir educação e esporte para gerar valores que essas duas ferramentas de transformação possuem em sua essência. “O Eleva pode, com a abrangência que tem, mobilizar tantos jovens atletas, de diferentes partes do Brasil, em um evento esportivo escolar que tem tudo para ser um dos maiores do país”, destaca.

Escolas participantes

João Pessoa: CEI (Zona Sul e Mirassol), CEI (Romualdo Galvão e Roberto Freire), ISO, CBV, Motivo e Colégio do Salvador

Brasília: Elite, Sigma, Ideal e Integrado

Rio de Janeiro: Pensi, pH e Elite

Serviço:

Evento João Pessoa:

Data: 22 e 23 de outubro

Locais dos jogos: Esporte Clube Cabo Branco (R. Cel. Souza Lemos, s/n – Miramar) e FUNAD (futsal – Rua Dr. R. Orestes Lisboa, s/n – Pedro Gondim)

Evento Brasília:

Data: 05 e 06 de novembro

Local: SIGMA 912 (SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 911 – Asa Sul)

Evento Rio de Janeiro:

Data: 14 e 15 de novembro

Local: Arena Deodoro (Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 – Vila Militar)