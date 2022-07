Eleva abre primeiro processo de admissão, após a compra pelo Inspired Education

As Escolas Eleva abriram o primeiro processo de admissão de novos alunos, após a compra das unidades pelo grupo britânico Inspired Education, grupo internacional do segmento de escolas premium. As vagas para os novos alunos estudarem em 2023 são para unidades do Rio de Janeiro, Brasília e Recife.

O CEO do Inspired no Brasil, Marcio Cohen, destaca que os alunos terão novas oportunidades: “O Inspired busca uma educação global. Os nossos atuais alunos, assim como os novos que entrarão pelo processo de admissão, terão novas possibilidades de intercâmbios e acesso às tecnologias e inovações da comunidade internacional do Inspired”, destaca Cohen.

No Rio de Janeiro, os pais e responsáveis têm três opções de unidades para matricularem seus filhos. Em Botafogo e na Urca a admissão é para alunos do Infantil 3º ao 12º ano. Já na Barra da Tijuca as vagas vão até o 11º ano. A unidade da Urca será inaugurada no próximo ano, no centenário prédio que já abrigou o Cassino da Urca, TV Tupi e IED, em frente à Praia da Urca. A Eleva revitalizou a construção para oferecer toda a infraestrutura necessária para seus alunos.

Em Brasília, a unidade vai atender os alunos do Infantil 3 até o 8º ano. Já a unidade do Recife, inaugurada no ano passado, contará com turmas do Infantil 1 até o 8º ano. Para os pais que desejam participar do processo de admissão, as informações estão disponíveis no site e nas redes sociais da rede.

Escolas Eleva

A Eleva foi criada em 2017, e até o começo de 2022 foi gerida pela rede homônima Eleva Educação, maior rede de educação básica privada no Brasil. Na ocasião, as escolas globais Eleva receberam aporte da Gera Capital, gestora de recursos que tem Jorge Paulo Lemann como investidor. Em maio, as unidades globais da escola foram vendidas ao grupo Inspired Education, o grupo tem sede em Londres e conta com mais de 55 mil alunos distribuídos em 75 escolas em 21 países. Espanha, Itália, Portugal, África do Sul e Nova Zelândia estão entre eles.

“Nós dedicamos bastante tempo nos últimos anos avaliando oportunidades de expansão no Brasil e estamos orgulhosos em receber o principal grupo brasileiro de escolas premium”, destacou Nadim Nsouli, CEO global do Inspired, à época da aquisição da Eleva.