Em ritmo de alta, e-commerces devem investir em ERP, diz CEO

Segundo uma análise da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) o comércio eletrônico deve alcançar a receita de R$ 91,5 bilhões na segunda metade do ano. De acordo com o balanço, as vendas do e-commerce brasileiro devem aumentar 95% até 2025. Já a nível mundial, o segmento deve crescer 55,3% nos próximos três anos, segundo uma projeção do relatório Global Payments Report, divulgado pela Worldpay from FIS.

Para Mateus Toledo, CEO da MT Soluções – empresa que atua com um hub de soluções para e-commerce, como implantações de lojas virtuais, layouts e sistema ERP e marketing digital -, a crescente adesão dos brasileiros às compras on-line deve impulsionar os negócios do setor que, por sua vez, devem investir esforços para a melhoria contínua.

Neste sentido, segundo Toledo, um ERP (Enterprise Resource Planning, na sigla em inglês – Sistema de Gestão Integrado, em português) é um dos elementos que podem auxiliar em práticas de e-commerce. Ele destaca que é necessário se atentar a determinadas etapas do processo que podem ser aprimoradas com ferramentas e estratégias de ERP.

“Um bom ERP pode auxiliar em toda gestão de um negócio, organizando informações e dados que são essenciais dentro da rotina de trabalho de um gestor”, afirma. O ERP auxilia no controle de estoque da loja, controle financeiro, emissão de notas fiscais e boletos, cadastro de clientes e produtos, entre outros”, completa.

Além disso, o especialista pontua que, com o ERP, é possível aprimorar ainda mais todo o processo da empresa, desde a parte de logística, expedição, separação e controle de embalagem. “Com um ERP, as empresas conseguem ter maior escalabilidade”.

Ferramentas e estratégias evoluíram nos últimos anos

Na visão do CEO da MT Soluções, as ferramentas e estratégias de ERP evoluíram nos últimos anos e estão em constante atualização para incluir todo o controle da empresa em um único sistema de gestão integrado. “Entre os próximos passos para o aprimoramento, as plataformas de ERP têm buscado melhorar as suas tecnologias e ouvir ‘quem realmente importa’, que são os lojistas”, diz Toledo.

“A prova disso é que as organizações trouxeram a equipe de produtos de suas empresas para os três maiores eventos de e-commerce que ocorreram no Brasil este ano. Nota-se a abertura e respeito aos empresários brasileiros para que, em um breve período, novidades e melhoras apareçam nessas plataformas”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://mtsolucoes.com.br/