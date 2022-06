Emerson Fittipaldi participa da Pneushow 2022 em stand de distribuidora

A distribuidora de pneus e câmaras de ar Magnum Tires, participa, mais uma vez, da Pneushow, a tradicional Feira Internacional da Indústria de Pneus. Este ano, o stand da Magnum Tires contará com a presença do embaixador da marca, o ex-piloto e bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi.

O evento começa amanhã e segue até o dia 24 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. Nesta edição a distribuidora apresentará o seu portfólio de pneus de passeio, carga, industrial, agrícola e OTR (pneus de máquina), e lançará duas novas linhas de pneus da sua marca própria, além de novos modelos GT Radial.

Um dos lançamentos é a Série MGM20 de pneus de carga Magnum Tires, que traz produtos para os segmentos rodoviário, regional e misto. Já na linha passeio, o destaque vai para a extensão dos pneus Magnum Tires com novos tamanhos de aros, atendendo desde aros 13 ao SUV.

A Magnum Tires possui capilaridade nacional para distribuição das operações através dos seus três centros de distribuições que possui no Brasil e nas mais de 40 filiais espalhadas no país. Sediada na cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE), ela atua no mercado de distribuição e importação de pneus e câmaras de ar.