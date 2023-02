Empire State Building Celebra Romance em Nova York com Experiências do Dia dos Namorados durante o Mês de Fevereiro

O amor está no ar no Empire State Building (ESB) com uma comemoração do Dia dos Namorados que inclui um pacote de propostas inesquecível, iluminação da torre, brindes e ofertas especiais de um mês aos visitantes em fevereiro.

Happily Ever Empire – A cada casal que reservar o popular pacote de noivado Happily Ever Empire, que inclui acesso prioritário e uma excursão privada ao Observatório com champanhe comemorativo, de 10 a 14 de fevereiro, será oferecido um estadia luxuosa de quatro noites e cinco dias com tudo incluído do Sandals Resorts no resort de sua escolha (termos e condições aplicados), incluindo a nova marca Sandals Dunn’s River, que será inaugurada em Ocho Ríos, Jamaica em maio, e um vale-presente de US$ 250 para um vestido de noiva de cortesia da Kleinfeld Bridal. Os pacotes de noivado Happily Ever Empire são limitados a cinco reservas por dia.

– Os visitantes do Observatory Experience de 10 a 14 de fevereiro podem concorrer a uma estadia de quatro noites e cinco dias em um resort com tudo incluído, cortesia do Sandals Resorts, ao postar uma foto do canto especial para fotos do Dia dos Namorados no Observatório do 86 andar e marcar @sandalsresorts no Instagram. Espalhando o Amor – Todos os visitantes que comprarem ingressos no site da ESB durante o mês de fevereiro irão receber 10% de desconto nos pedidos online da Magnolia Bakery, 25% de desconto nas flores do Dia dos Namorados da FTD Flowers e 20% de desconto nos pedidos online da Tony’s Chocolonely de 6 a 14 de fevereiro. No dia 11 de fevereiro, das 14h às 20h, a Tony’s Chocolonely demostrará amor com amostras grátis de corações de chocolate no Observatório do 86 o andar.

“O Observatório reinventado no edifício mais romântico do planeta atrai visitantes de todo o mundo para uma experiência autêntica no coração da cidade de Nova York”, disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. “Nossas vistas extraordinárias oferecem aos visitantes o panorama perfeito para um encontro ou proposta exagerada.”

“É a estação do romance e como uma marca fundada em tudo o que é amor, o Sandals Resorts está aqui para lembrar os casais da importância de comemorar o amor”, disse Luisana Suegart, diretora de relações públicas dos representantes mundiais do Sandals Resorts. “Estudos recentes de nosso Instituto do Romance descobriram que um ingrediente-chave em relacionamentos prósperos é reservar um tempo para a conexão, com os casais se sentindo mais próximos um do outro durante as férias e, ao esquecer os chocolates, a maioria concorda que uma estadia é o presente mais romântico. Presentear estes casais especiais com uma escapada idílica caribenha é nosso modo de celebrar um marco tão importante.”

Imagens de alta resolução e vídeos do Empire State Building, a iluminação da torre programada para o Dia dos Namorados e todas as próximas ofertas exclusivas podem ser baixadas aqui.

Mais informações sobre o Observatório do Empire State Building podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o “Edifício Mais Famoso do Mundo”, propriedade do Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés acima do Midtown Manhattan, da baseàantena. Reinventar US$ 165 milhões do Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada a convidados, um museu interativo com nove galerias e um Observatório redesenhado no 102o andar com janelas do piso ao teto. A jornada para o mundialmente famoso Observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre de 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência na cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado “Edifício Favorito dos EUA” pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração nº 1 nos EUA na escolha dos melhores viajantes do Tripadvisor em 2022 e a atração nº 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, recebe mais de 4 milhões de visitantes anuais de todo o mundo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam sobretudo uma gama diversificada de inquilinos de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos para o Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok do edifício.

