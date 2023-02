Empreendedores jovens focam no mercado da beleza, diz estudo

Um estudo realizado pela Global Entrepreneurship Monitor mostrou quais as áreas preferidas por empreendedores iniciantes de acordo com cada faixa etária. No Brasil, o levantamento teve parceria do Sebrae Nacional, e constatou que empreendedores na faixa dos 18 aos 34 anos preferem investir no mercado da beleza. Já os que têm entre 35 e 54 anos iniciam no ramo da alimentação, assim como os empreendedores com idade entre 55 e 64 anos. Este grupo, entretanto, também se interessa por artesanato e fabricação de móveis, além de consultoria em gestão empresarial.

Na faixa etária dos 18 aos 34 anos, o segmento de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza foram citados por 11% dos entrevistados. Entre os jovens, esse foi o setor em que demonstraram mais interesse quando decidiram iniciar um negócio. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal foram segmentos citados por 7,3% dos jovens.

A escolha por investir no mercado de beleza não é à toa. Uma pesquisa da Kantar mostrou que, entre setembro de 2021 e setembro de 2022, 55 milhões de brasileiros fizeram algum tratamento estético de pele. Outro dado da pesquisa indica que, no mesmo período, 75 milhões de pessoas pagaram por procedimentos capilares em salões de beleza ou barbearias.

Por ser um mercado promissor, o segmento da beleza também é bastante concorrido, como informa a biomédica e consultora empresarial Karina Ferreira Faria Rodovanski. Ela enfatiza que para se destacar nesse mercado é preciso investir em atendimento de excelência aos clientes.

“O bom atendimento não é mais um diferencial, e sim obrigatório. O mercado da beleza e da estética está em constante crescimento e mudanças, afinal, as inovações estão a todo momento batendo à nossa porta”, diz, acrescentando que os consumidores, entretanto, estão cada vez mais exigentes e buscando informações. “Basta uma pesquisa rápida em sites de busca para encontrar uma série de informações e imagens sobre qualquer procedimento e uma vasta oferta de profissionais e clínicas”, comenta.

Com experiência de 17 anos de experiência na área de gestão empresarial e com atuação no mercado de beleza e estética, a profissional explica que apesar da crescente demanda por procedimentos estéticos, ainda existe uma escassez de bons profissionais qualificados, visto que a estética, como qualquer outra área, está em constante atualização e isso requer investimentos, estudos e buscas por alguns diferenciais para se destacar.

“A maioria dos empreendedores já sabe que para o sucesso do negócio são necessários alguns critérios, tais como: uma boa gestão financeira, de estoque, de pessoas e organizacional no geral, mas muitos se esquecem do principal, a experiência do paciente, que é o que vai garantir sua volta e fidelização”, diz.

Alguns cuidados ajudam a fazer o cliente voltar sempre, ensina empreendedora

Para os empreendedores da área que querem entender como melhorar o relacionamento e conseguir a fidelização do cliente, Karina Rodovanski ensina: “Mande mensagem no dia seguinte agradecendo a confiança e o acompanhe após o procedimento. Isso faz toda diferença. Faça ele sair do seu consultório com a sensação que valeu cada centavo só pela experiência de estar com você. E lembre-se: O dinheiro e o sucesso são apenas as consequências para quem trabalha com excelência e consegue se diferenciar”, comenta.

Outro conselho da biomédica é procurar especialização, cursos ou até mesmo livros que tratem sobre atendimento ao cliente. “Recomendo muito o livro O jeito Disney de encantar os clientes, pois ele cita o quanto a Disney foca em oferecer a melhor experiência em todos os seus pontos de contato com seus clientes, indo muito além dos seus serviços e produtos”, finaliza.