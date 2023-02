Empresa catarinense de carimbos é destaque no Prêmio Melhores Marcas

No dia 27 de outubro de 2022 ocorreu o 22º Prêmio Melhores Marcas, em São Paulo. A premiação, organizada pela Agnelo Editora, é uma das mais importantes para o setor de papelaria, reconhecendo as marcas que se destacaram ao longo do ano. O evento reuniu presencialmente 250 profissionais e representantes da indústria, do varejo e de entidades do setor de papelaria, e foi conduzido pela apresentadora Dani Reis.

A apuração dos ganhadores ocorreu de forma online, entre os dias 1º de junho e 31 de agosto. Na pesquisa, as marcas que mais se destacaram foram organizadas em 61 categorias, sendo 54 de produtos; 6 de personalidades (fornecedores e representantes) e empresa master. Dentre os destaques da noite, a empresa catarinense Carimbos Nykon teve notoriedade na categoria de Carimbos, no qual ficou em segundo lugar na votação.

Para Érico Luiz Nunes, presidente da Carimbos Nykon, “Os carimbos manuais ou automáticos vêm sendo difundidos em todas as áreas que necessitam deixar sua personalização e podem ser utilizados em diversos tipos de materiais. Acreditamos na relevância desse item para o mercado de diferentes segmentos”.

A empresa Carimbos Nykon, em parceria com a Editora Agnelo, obteve um significativo alcance nacional ao aplicar estratégias de marketing e publicidade, em prol do reconhecimento da marca no setor de papelarias, atingindo novos clientes e fornecedores da indústria de carimbos. “Esse reconhecimento com a premiação é um dos frutos da parceria e empenho que tivemos para levar a marca a um novo patamar. A indústria de papelaria, como um todo, vem em ascensão nos últimos anos e ficamos muito felizes em fazer parte disso”, comenta Francielle Nunes, diretora da Carimbos Nykon.