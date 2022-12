Empresa de logística reestrutura área estratégica

Devido à alta demanda por inovação em logística de transporte e a constante necessidade de readequação aos cenários socioeconômicos, o Grupo Mirassol, empresa especializada em logística integrada, passa por reestruturação de sua governança corporativa, inova com a implantação do NIR, Núcleo de Inteligência e Resultados.

O novo setor, que tem como principal objetivo a integração de todos os processos, pessoas e tecnologia em busca de melhores resultados para as seis empresas que integram o Grupo, clientes e futuros clientes, também reforça a relação de transparência com todos os colaboradores. Resultado: distribuiu este ano R$ 3.2 milhões em bônus para todos os colaboradores e terceiros, e tem como previsão entregar cerca de R$ 4 milhões em bônus pelos resultados de 2022 para 100% dos colaboradores.

Mas a proposta do NIR vai além, está adicionado ao escopo de atuação a tratativa e acompanhamento dos desvios numéricos junto a todas as áreas operacionais e corporativas de toda a empresa, ou seja, qualquer meta não batida deve ter uma ação estabelecida e em acompanhamento, e desta forma, o Núcleo também impulsiona e monitora o restabelecimento do número à meta proposta, completando o ciclo PDCA – Plan, Do, Check, Act. Com metodologia, rotina, disciplina, foco e gestão numérica eficiente, o NIR atualmente é um grande disseminador da cultura de gestão no Grupo Mirassol.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Buscamos centralizar todas as informações, inteligência numérica, tornando os dados oficiais, devidamente organizados e de fácil acesso a todos. Este núcleo está ligado diretamente ao CEO e tem como atribuições gerar, analisar e comunicar todos os resultados econômico-financeiros, níveis de serviço, níveis atendimento, KPIs e números da companhia, disponibilizados em tempo real com múltiplas integrações e dezenas de BIs”, explica Marrath Salgueiro, Gerente Corporativo de Inteligência e Gestão do Grupo Mirassol.

Um aspecto fundamental para que o NIR cumpra seus objetivos é reconhecer o desempenho dos colaboradores. Para tal, a ferramenta atua de forma totalmente sincrônica com o RH corporativo e respectivas políticas de bônus. Por meio da plataforma de gestão e de um aplicativo do colaborador, criado pelo NIR especificamente para este fim, os contratados e terceiros podem acompanhar o seu desempenho no programa de Bônus e PLR, atrelados automaticamente aos resultados apresentados na plataforma. “A transparência é um valor muito forte para nossa empresa, portanto divulgamos os resultados internamente para que todos possam visualizar, entender e viver o programa de Bônus e PLR diariamente, uma vez que este ano ampliamos a elegibilidade do programa”, completa Marrath.

Com isso, o NIR passa a ser também um instrumento importante de relacionamento da companhia com os colaboradores, trazendo ainda mais transparência, senso de dono e percepção de que cada um é recompensado pela excelência na entrega de seu trabalho.

O grande objetivo do NIR, além de utilizar dados estratégicos a favor do resultado, é investir no processo de gestão e governança a fim de fortalecer a criação de valor a nossos clientes e integrar com um processo de gestão forte, vivo e conciso, garantindo assim, a sustentabilidade da companhia a longo prazo.

Sobre Grupo Mirassol

Há mais de 80 anos no mercado, o Grupo Mirassol é composto por seis empresas – Expresso Mirassol, Mirassol Logística, Alulo, ILC, CDRS e M3, oferece soluções interligadas para toda a cadeia logística, como transporte (inbound e outbound), armazenagem, logística in house, locação de equipamentos e logística de distribuição. Fundado por José Salgueiro, o Grupo possui sede em Guarulhos (SP), e outras unidades localizadas em diferentes estados brasileiros. Entre os principais clientes, empresas como, John Deere, Novelis, Petrobras, Cebrace, Suzano, Henkel e Nestlê.