Empresa de marketing cria programa de desenvolvimento para profissionais Social Media

Quem acompanha diariamente as mídias sociais em diversas plataformas como TikTok, Instagram e outras se depara todos os dias com inúmeros conteúdos, que vão do humorístico ao institucional. Enquanto nessas mídias tem gente se divertindo, aprendendo ou se informando, outras pessoas estão analisando oportunidades, trabalhando e, principalmente, fazendo renda.

A cada dia, a geração de conteúdo para mídias sociais aumenta expressivamente. O poder que o marketing tem na web, combinada com a criatividade do Social Media, podem trazer uma visibilidade interessante, gerando engajamento para o cliente. O profissional, que representa a marca, sempre deve se posicionar de forma espontânea, fazendo jus ao público das mídias sociais. Com isso, os resultados de um bom trabalho resumem-se em vender mais na internet; dar relevância a marca, aumento de presença digital e na carteira de clientes.

Nesse sentido, a VTaddone®, agência digital de marketing, desenvolveu o Metamorfose Social Media. Esse plano de desenvolvimento e aprimoramento profissional permitirá que o aluno, ao final do aprendizado, tenha todas as ferramentas necessárias para se tornar um gestor de mídias sociais, com monitoramento, métricas e análises, além do desenvolvimento de elementos como pensamento social, planejamento estratégico e personas – alinhando o tom de voz adequado para o público em questão.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

De acordo com Vinícius Taddone, fundador da VTaddone®, a mudança de mindset é um diferencial que gera valor profissional. “O Metamorfose Social Media é um programa de mentoria em grupo para formação, aceleração e aperfeiçoamento na profissão Social Media, direcionado à pessoas que desejam construir seus negócios digitais de forma sustentável”, destaca.

O projeto é dividido em nove módulos e fica hospedado em uma plataforma virtual, onde o aluno gerencia o estudo de acordo com sua disponibilidade de tempo. Além disso, durante o aprendizado, serão disponibilizadas algumas datas em que haverá mentoria ao vivo, para que o aluno possa interagir com o professor e sanar eventuais dúvidas.

O Metamorfose Social Media é assim denominado para dar ênfase ao seu sinônimo de transformação. A versatilidade do plano atende pessoas em diferentes estágios, como as que estão começando agora e buscam uma profissão; para os que já são Social Media e buscam um aperfeiçoamento; e, ainda, para aqueles profissionais de outras áreas que buscam uma recolocação, e enxergam uma outra oportunidade de empreender no digital.

O Social Media humaniza o relacionamento nas redes sociais, fazendo com que essas mídias tenham um aspecto mais profissional, explica Vinícius, que considera importante ainda outros elementos. “Esse profissional torna-se o rosto da marca. O propósito dessa formação é formar profissionais que estarão atentos aos fatos que envolvam suas atividades, que saberão desenvolver ações pertinentes que evidenciem positivamente o seu cliente”, finaliza.

Mais informações sobre o projeto em vtaddone.com.br/metamorfose-pre