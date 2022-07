Empresa de tecnologia de varejo cresce 40% nos últimos dois anos

A Opticon – uma das primeiras empresas do mundo a se especializar na fabricação de scanners de código de barras – apresentou um crescimento de 40% entre outubro de 2020 e maio de 2022. Parte desse resultado advém de negócios com parceiros da América Latina. Durante a última viagem de representantes da empresa para países da região, a Opticon abriu e capacitou novos canais na Colômbia, Peru e Equador além de fechar acordos de fornecimento de Etiquetas Eletrônicas para rede de lojas na região.

“Quando viajamos levamos soluções que possam atender desde pequenas até grandes empresas do mercado varejista. Além disso, os produtos apresentados auxiliam na diminuição de filas e na coleta de dados do dia a dia da empresa”, explica Jalale Farhat, Area Manager Latin America da Opticon. “Os varejistas desses países estão cada vez mais cientes que nossas soluções podem proporcionar uma experiência de compra para os clientes e um gerenciamento do negócio como um todo”, acrescenta Farhat.

Um dos responsáveis pelo crescimento da empresa são os leitores de código de barras Bluetooth e os coletores de dados, utilizados nos smartphones dentro do sistema de inventário. O benefício é a solução para o controle do Imobilizado, desde a fabricação das placas de identificação, prestação de serviços de inventário, conciliação patrimonial, adequação às normas internacionais de contabilidade e avaliações de bens e imóveis para diversos fins.

Já as etiquetas eletrônicas propiciam às empresas oferecerem essa novidade aos clientes, além de viabilizar as mudanças de preços necessárias em uma loja que é balizada pelo dólar com suas variações, com a demanda de substituição diária de preços, levando em consideração fatores como: concorrência, ofertas e variação do dólar, as etiquetas eletrônicas foram utilizadas para reduzir a quantidade de pessoas envolvidas no processo de precificação, e dessa forma, reduzir também a margem de erro.

O mercado interno aquecido também foi fundamental para os resultados alcançados. A alta na procura por soluções tecnológicas gerada pela pandemia de Covid-19 no varejo fez a Opticon aumentar suas vendas de soluções como as etiquetas eletrônicas para a precificação dos produtos, coletores de dados e leitores para uso em conjunto com smartphones, que permitem que os clientes tenham opções para melhorar seus processos operacionais diários.