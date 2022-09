Empresa de tecnologia e mídia conquista o segundo lugar em ranking da Exame

A Smplaces conquistou o segundo lugar em uma listagem elaborada pela revista Exame que apontou as companhias que mais cresceram no país entre 2020 e 2021, dentro de sua faixa de receita. O ranking Negócios em Expansão 2022, realizado pela consultoria Deloitte em parceria com a EXAME (PMEs – Pequenas e Médias Empresas) reconheceu as empresas com faturamento líquido anual entre R$ 2 milhões e R$ 300 milhões.

Fundada em 2020, em São Bernardo do Campo (SP), a Smplaces apresentou expansão de 379% no período. A empresa de tecnologia e mídia gerencia um marketplace que permite compras feitas pelos consumidores por meio de geolocalização. O primeiro lugar foi conquistado pela Woof, negócio do setor de atacado e varejo, que cresceu 898%, conforme a lista oficial de vencedores publicada em uma edição especial da Exame.

O anuário, conduzido com o apoio do BTG Pactual e com o suporte técnico da PwC Brasil, listou os negócios que alcançaram o maior crescimento em vendas e conquistaram mais mercados em 2021. Segundo a organização, o anuário é uma iniciativa de fomento ao cenário empreendedor nacional e busca dar visibilidade e reconhecimento às PMEs.

Para participar, as empresas compartilharam as suas demonstrações contábeis referentes ao último ano. A comissão avaliadora – formada por membros da Exame, do BTG Pactual e da PwC – considerou os demonstrativos contábeis para efetivar a análise e classificação dos empreendimentos em categorias.

O processo foi realizado conforme a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Moacir Salles Jr., CEO da Smplaces – negócio que auxilia empresas em transformação digital por meio de uma plataforma digital commerce multistore -, afirma que a empresa recebeu com surpresa a informação de que ficou em segundo lugar no ranking Negócios em Expansão 2022.

“Receber o prêmio foi um reconhecimento importante, mas estamos focados na solução e tecnologia que oferecemos ao mercado, ajudando médias empresas e distribuidores em seus processos de digitalização, que já é uma tendêndia”, afirma o empresário.

A afirmação de Salles Jr. sobre o processo de digitalização é corroborado por uma sondagem desenvolvida pela Totvs: segundo o estudo, 94% dos varejistas têm ao menos um canal de vendas no meio digital, ainda que a maior parte (67%) da receita continue vindo de espaços físicos. As lojas on-line, ademais, são responsáveis por 14% da receita média, enquanto contatos pessoais ou telefone respondem por 19%.

A análise, publicada pelo site Mercado & Consumo, indica que a maioria dos negócios investiu no ambiente on-line para garantir melhor proximidade e atendimento, além de fidelizar e conquistar clientes.

O CEO da Smplaces destaca que, entre os próximos passos, a empresa planeja seguir com foco na indústria com uma plataforma multiloja, por meio da venda por geolocalização. “Assim, quando o consumidor comprar de uma indústria, o seu pedido será direcionado para a loja mais próxima. Desse modo, cada lojista ou revenda, de qualquer segmento, será uma dark store próxima ao cliente”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.smplaces.com.br/