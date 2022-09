Empresa de telecom nordestina alcança um milhão de clientes

A Brisanet, operadora de internet com atuação no Nordeste, acaba de anunciar o alcance de 1,019 milhão de clientes orgânicos no serviço de banda larga fixa. Esse número foi atingido durante o mês de agosto e reflete um crescimento de 22.168 mil novos assinantes no período, já que em julho a telecom somava 997 mil assinaturas.

De acordo com o ranking mensal de banda larga divulgado pela Anatel, a Brisanet é a maior empresa brasileira entre os provedores independentes de serviços de internet no Brasil. A companhia, que atua em 152 cidades nos nove estados do Nordeste, tem uma trajetória de desafios. Para o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, muito além de poder levar conexão a mais de 1 milhão de residências, esse número é resultado de uma força colaborativa de 24 anos de dedicação e comprometimento de todos que fazem a Brisanet. “Em nossa essência, o impacto do nosso serviço vai além: ele promove inclusão social, desenvolvimento tecnológico, gera empregos e impacta positivamente nas cidades onde atuamos. E esse valor, para nós, é imensurável”, afirma.

A Brisanet foi fundada com o objetivo de levar internet de qualidade a lugares remotos do Nordeste. Deste modo, a companhia foi pioneira ao construir uma forte infraestrutura tecnológica que viabilizasse acesso a internet de qualidade no interior nordestino, da transmissão via rádio, passando pela fibra óptica e agora a empresa sai na frente para levar conexão aos nordestinos com a implantação do 5G. Hoje a Brisanet atende não só cidades interioranas como também atua fortemente em capitais nordestinas como Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife, Teresina, Aracajú e Maceió.

Paralelamente ao aumento do número de assinaturas, a telecom deve otimizar ainda mais os seus serviços com a chegada do 5G, que está em fase de teste e deve começar a ser operado até o fim do ano. A Brisanet oferecerá a tecnologia para o Nordeste e Centro-Oeste. Para médio-prazo, a telecom tem como objetivo se tornar referência em rede móvel. “Vamos sempre trabalhar para continuar incentivando a inclusão social e tecnológica para levar cada vez mais conectividade a todos os nossos clientes”, finaliza o CEO da Companhia.