Empresa do RS ajuda empreendedores de reciclagem com gestão de seus negócios

A reciclagem de resíduos, dos mais variados tipos, se trata de uma iniciativa que sempre está em pauta quando o assunto é preservação do meio ambiente. Segundo informações do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), referentes a 2019, o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo: são 11.355.220 toneladas.

De acordo com um levantamento encomendado pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast), o faturamento bruto da indústria de reciclagem, em 2018, foi de R$ 2,4 bilhões. O estudo também destacou que houve a geração de 18,6 mil empregos na área. Segundo o mapeamento feito pela pesquisa, foram encontradas 716 empresas e indústrias de reciclagem mecânica e plásticos em operação, sendo a maioria sediada nas regiões sul e sudeste do país.

Assim como em qualquer empresa, os empreendedores do setor de reciclagem podem enfrentar desafios relacionados à gestão do negócio. “Profissionalizar a administração da empresa é uma opção para esses gestores. Hoje em dia já existem, por exemplo, softwares customizados de acordo com o perfil e o tamanho do empreendimento”, afirma Priscilla Machado, diretora da Sygecom, empresa gaúcha especializada em soluções para o mercado da Reciclagem em geral.

Métodos que façam o controle de entrada e saída dos materiais recicláveis, bem como da gestão financeira, da coleta e do transporte, podem ser facilitadores para essas empresas. “Recursos como o monitoramento de pesagem dos materiais, logística, relação com fornecedores e clientes, treinamento de funcionários e controle de notas fiscais, podem ser aliados dos gestores que buscam aperfeiçoar o trabalho”, acrescenta Priscilla.

Mais informações no site: www.sygecom.com.br