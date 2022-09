Empresa do setor agrícola participa de evento nos Estados Unidos

A Farm Progress Show – feira de produtos e máquinas agrícolas dos Estados Unidos, teve início no dia 30 de agosto e acontecerá até dia 01 de setembro. Em mais um evento nos EUA, a JENC Implementos Agrícolas segue representando o Brasil no exterior. Neste evento, a empresa está exibindo as suas estruturas em Barras em Alumínio (Strong Wings), com o seu alcance podendo chegar até 45 metros. Assim, a empresa leva ao público americano seu portfólio e possibilita a troca de experiências com os experts do segmento.

A Farm Progress Show conecta agricultores de várias partes do mundo com as principais empresas agrícolas há mais de 50 anos. Com centenas de expositores, é o principal reduto para se envolver com os mais recentes produtos/equipamentos agrícolas e os especialistas que os desenvolveram, testaram e projetaram.

De acordo com Edimar Rodrigues de Souza, Diretor Comercial, a participação da JENC na feira MAGIE – que aconteceu nos dias 24 e 25 de agosto – foi promissora. “A Farm Progress Show estenderá a representação do Brasil nos EUA, ampliando as oportunidades de negócios. Ademais, a JENC já marcou presença neste ano em feiras renomadas como a Agrishow, Tecnoshow, Bahia Farm Show e AgroBrasília”, exalta Edimar.

A JENC Implementos Agrícolas é uma empresa 100% brasileira, com sede e indústria localizadas em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Seu portfólio de produtos atende clientes de pequeno, médio e grande porte. Conforme o diretor Carlos Gustavo Sena, “a presença da JENC em eventos como a feira MAGIE e a Farm Progress Show abre uma vitrine para o país, conferindo referência e credibilidade para o setor agrícola brasileiro”, pondera Carlos.

Sobre o evento

A “Farm Progress Show” acontecerá entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro de 2022 no Central Iowa Expo – Boone, Iowa 1827 217th St., 50036.