Empresa do setor elétrico projeta investimentos para 2023

Com a atual mudança de governo e a nomeação de novos representantes para cargos importantes do executivo, muitos setores da economia podem ser impactados, com eventuais novas regras ou até mesmo com a criação de novos impostos e taxas sobre produtos e serviços.

De acordo com Marcelo Mendes, gerente-geral da KRJ, os primeiros três meses do ano que vem devem ser analisados com cautela. “A troca de governo pode ou não ser uma mudança de ideologia. Não dá para prever isso de imediato. O Ministério da Economia e outras cadeiras importantes agora serão ocupadas por um outro time, e esse fator deve ser levado em consideração antes de fazer robustos investimentos”, analisa Mendes, ressaltando observar o comportamento da economia no primeiro trimestre de 2023.

A empresa do segmento de conectores elétricos tem investimentos programados para 2023, que contempla a substituição de parte do maquinário e modernização do parque industrial. Segundo Mendes, esse investimento é fundamental para gerar economia na cadeia de produção.

Em 2022, a empresa que, até então, fabricava conectores elétricos principalmente para as concessionárias de energia, decidiu explorar também outros horizontes. Seguindo a crescente tendência de consumo de energia limpa, a KRJ está desenvolvendo um produto destinado ao setor fotovoltaico, mais precisamente ao integrador, colaborador técnico da empresa de energia solar responsável pela instalação dos sistemas.

Mesmo com inovação constante, premissa da empresa ao longo dos 20 anos de estrada, Mendes sentiu a necessidade de atuar nesse segmento. “Saímos da nossa zona de conforto. O mercado de energia solar é promissor, e a KRJ tem tecnologia para produzir um equipamento de qualidade com preço competitivo”, pondera o gerente, estimando que o novo produto esteja concluído em fevereiro de 2023.

Mais informações: krj.com.br