Empresa especializada em geradores de energia inicia expansão por franquias

Prestes a completar 20 anos de atuação no mercado de grupos geradores, a Energ Geradores decidiu ampliar o seu modelo de negócio e abrir a oportunidade para profissionais que desejam ingressar nesse mercado se tornarem um parceiro da empresa, por meio do compartilhamento do know-how adquirido ao longo de duas décadas.

A franquia irá utilizar a sua expertise para formar franqueados, suas equipes técnicas e expandir serviços como manutenção, instalação e locação de geradores, principalmente para as regiões Norte e Nordeste, permitindo que seus parceiros gerem receitas recorrentes em suas respectivas unidades.

“Atualmente o mercado de geradores, tanto para compra de equipamentos como para prestação de serviços, está mais centralizado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Decidimos expandir para que profissionais de todas as localidades do país possam ter acesso a nossa metodologia e trabalhar na área com todo o suporte e treinamento necessário. Temos modelos tanto para quem quer trabalhar com uma estrutura maior como para quem deseja atuar por meio de home office, atendendo assim todos os tipos de interessados”, explicou Bruno Teixeira Moreira, diretor comercial da franquia Energ Geradores.

Mercado de energia no Brasil

Falhas nos equipamentos, eventos climáticos, queda de árvores e vandalismo estão entre os principais motivos que causam a interrupção de energia elétrica em empresas e residências do Brasil. Somente em 2021, foram em média seis interrupções de energia por consumidor, totalizando quase 12 horas sem energia no ano, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Essas suspensões provocam prejuízos incalculáveis para indústrias, escritórios e comércios, como perdas de insumos e dados armazenados em computadores, horas paradas, horas extras de colaboradores para cobrir o tempo inativo, custos de vendas não realizadas, logísticas e entregas comprometidas e diversas outras consequências.

Para manter todas as operações funcionando mesmo em cenários de interrupção de energia, as empresas utilizam grupos geradores, que são equipamentos utilizados para suprir as necessidades de consumo elétrico durante o período de suspensão.

Os geradores cobrem uma ampla faixa de potência e podem ser utilizados em várias aplicações, como indústrias, supermercados, hospitais, hotéis, condomínios, entre outros.