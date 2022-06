Empresa lança cabo LAN para otimização de redes de internet

Cada vez mais a internet residencial também se torna profissional, com o aumento de funcionários em regime de home office. O número de assinantes no Brasil ultrapassou a marca de 22 milhões, segundo a Anatel. Segundo estudo da IDC Brasil, nos próximos 12 meses, 22% dos brasileiros pretendem adotar planos de dados 5G, para aumentar a velocidade de transmissão de dados.

As empresas também vão criar ou ampliar suas redes. O levantamento da Microsoft “Impacto da Covid-19 na cultura e operação das PMEs brasileiras“, aponta que 93% das empresas aceleraram sua transformação digital desde o início da pandemia. Além disso, 97% das PMEs consideram importante incluir tecnologia no modelo de trabalho de forma permanente. Quarenta por cento disseram que suas empresas terão que investir em tecnologia. Além disso, 47% das pequenas, médias e microempresas estão trabalhando de forma híbrida e flexível, e mais da metade acredita que a produtividade aumentou com esse novo modelo de trabalho.

Nesse cenário, o mercado de periféricos envolvidos na otimização das redes de acesso à internet estará aquecido. A Elgin, empresa brasileira que, entre vários itens, produz uma linha de produtos de informática, está lançando o Cabo LAN Cat 5E UTP, em conformidade com as normas da Anatel e as da EIA/TIA 568B.2. “O produto é demandado por redes de Data Center e redes Corporativas de Computadores”, explica o gerente de produtos, Douglas Muniz.

Ele acrescenta que o cabo é compatível com os mais diversos padrões de Rede LAN e possui condutores com Fio 100% em Cobre Nu Sólido, com bitola 24AWG, 4 pares x 24AWG para melhor transmissão de dados.