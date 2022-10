Empresa lança livro técnico sobre cabos não halogenados

Com o objetivo de compartilhar informações sobre condutores elétricos não halogenados, a IFC/COBRECOM, que fabrica fios e cabos elétricos de baixa tensão, lança seu novo livro: Cabos elétricos de baixa tensão para locais de afluência de público, escrito pelo professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que é também consultor técnico da empresa.

O novo livro foi apresentado para o mercado e para os profissionais da área de elétrica e de construção civil em evento realizado no último dia 20 de setembro na Noite do Instalador 2022 do Sindinstalação (Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado de São Paulo) com a presença do autor.

Representaram a IFC/COBRECOM no evento: Gilberto Alvarenga que é gerente de negócios estratégicos da empresa; Flávio Alves, que faz parte do departamento de negócios estratégicos; Fábio Ferrara, gerente de marketing da companhia; além de Rafaela Brália, que faz parte da equipe de marketing.

“A ideia de escrever esse livro surgiu a partir da publicação, em dezembro de 2021, da revisão da norma ABNT NBR 13570, que trata de instalações elétricas em locais de afluência de público, da qual fui o coordenador do grupo de trabalho na ABNT que realizou essa revisão. E pela enorme importância e responsabilidade que recai sobre estes tipos de instalações, houve uma motivação imediata de minha parte e da COBRECOM em escrever um livro focado neste tema”, revela Hilton Moreno.

De acordo com o profissional, o livro é totalmente baseado nos requisitos das várias normas técnicas que envolvem o mundo dos condutores e procura, na medida do possível, disponibilizar a interpretação mais adequada das exigências da NBR 13570, acrescentando exemplos práticos quando cabível.

“Com esta publicação, esperamos compartilhar os nossos conhecimentos sobre o tema com a comunidade envolvida direta ou indiretamente com as instalações elétricas em locais de afluência de público. Além disso, o livro mostra as situações nos locais de afluência de público nas quais os cabos com baixa emissão de fumaça não halogenados são de uso obrigatório. Isto representa um enorme aumento de segurança para as pessoas nas situações em que elas procuram as saídas de emergência”, acrescenta Moreno.

Além das explicações sobre os cabos não halogenados, nas 52 páginas do livro também é possível ver exemplos, figuras, tabelas e informações de produtos.

Totalmente baseada na norma NBR 13570 a publicação possui os seguintes assuntos: tipos de cabos elétricos e condutos admitidos em locais de afluência de público; uso exclusivo de condutores de cobre em locais de afluência de público; escolha das linhas elétricas em locais de afluência de público de acordo com as influências externas; linhas elétricas embutidas e aparentes em locais de afluência de público; ligação de equipamentos móveis ou estacionários em locais de afluência de público; uso barreiras corta-fogo; produtos da COBRECOM para instalações elétricas em locais de afluência de público, entre outros.

O livro também é destinado para todos profissionais que lidam, direta ou indiretamente, com projeto, instalação, operação, manutenção, consultoria, inspeção, comercialização e ensino na área de instalações elétricas como engenheiros, técnicos, eletricistas, vendedores de lojas de elétrica e material de construção, professores e alunos, profissionais da construção civil, entre outros.

O livro será distribuído gratuitamente em alguns eventos técnicos que a IFC/COBRECOM participar ou promover.

Além disso, também é possível fazer o download do ebook no site www.cobrecom.com.br, na aba de Downloads.