Empresa líder em moda se une ao consórcio fibra a fibra fundado pela Carbios, On, Patagonia, PUMA e Salomon

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, assinou um contrato com a PVH Corp., para se unir ao consórcio de fibra a fibra fundado com On, Patagonia, PUMA e Salomon1. Comprometidas em acelerar a transição da indústria têxtil a uma economia circular, Carbios, On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. e Salomon cooperam para testar e aperfeiçoar a inovadora tecnologia de reciclagem biológica da Carbios em seus próprios produtos. O objetivo final é comprovar a circularidade fechada de fibra a fibra com uso do processo de reciclagem biológica da Carbios em escala industrial, ao dar suporte aos ambiciosos compromissos de sustentabilidade dos membros do consórcio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230218005019/pt/

PVH Corp. joins fiber-to-fiber consortium founded by Carbios, On, Patagonia, PUMA and Salomon Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Durante a cooperação de dois anos, a Carbios e suas parerias colaboram para oferecer a reciclagem biológica de itens de poliéster em escala industrial, incluindo tecnologias completas de classificação e desmantelamento para resíduos têxteis complexos. Os membros existentes votaram unanimemente para que a PVH Corp. se unisse ao consórcio, declarando: “A meta de nosso consórcio é apoiar o desenvolvimento de soluções acionáveis que abordem a contribuição do setor da moda às mudanças climáticas, sendo que a PVH Corp. pode trazer uma perspectiva mais ampla ao projeto, o que é sempre bem-vindo.”

A Carbios desenvolveu uma tecnologia exclusiva e sustentável com uso de enzimas altamente seletivas, que podem reciclar matérias-primas misturadas, reduzindo assim a extensa classificação exigida pelos métodos atuais de reciclagem termomecânica. Para materiais têxteis de fibras mistas, a enzima patenteada da Carbios atua exclusivamente no poliéster PET encontrado no interior. Este processo inovador cria o PET reciclado (r-PET), equivalente em qualidade ao PET virgem, que pode ser utilizado para produzir novas fibras têxteis: um grande avanço para o setor têxtil.

Tratamento de resíduos têxteis e reciclagem

A nível mundial, apenas 13% dos resíduos têxteis são atualmente reciclados e sobretudo em aplicações de qualidade inferior, como acolchoamento, isolamento ou trapos2. Os 87% restantes são destinados a aterros ou incineração. Para trabalhar na melhoria das tecnologias de reciclagem têxtil, os membros do consórcio irão fornecer matéria-prima em forma de vestuários, roupas íntimas, calçados e trajes esportivos. Em 2023, uma nova linha para resíduos têxteis de PET estará operacional nas instalações de demonstração da Carbios, a saber por meio do projeto “LIFE Cycle of PET” cofinanciado pela União Europeia. Isto antecipa regulamentações futuras, como a coleta seletiva de resíduos têxteis que será obrigatória na Europa a partir de 1º de janeiro de 2025.

Fibra a fibra: circularidade de têxteis

Para produzir fibras e tecidos, a indústria têxtil atual depende em grande parte de recursos não renováveis e, em parte, de garrafas PET recicladas para fibras de poliéster recicladas. Contudo, este recurso ficará escasso, pois as garrafas PET serão destinadas exclusivamenteàprodução de novas garrafas na indústria de alimentos e bebidas. Em uma economia circular, os materiais utilizados para produzir têxteis são provenientes de matérias-primas recicladas ou renováveis produzidas mediante práticas regenerativas. Além de fornecer matéria-prima ao demonstrador, os membros do consórcio visam criar novos produtos a partir de fibras r-PET da Carbios produzidas com uso de seu processo de reciclagem biológica.

“A parceria com a Carbios e seus membros do consórcio demonstra nosso compromisso contínuo de incluir mais materiais circulares em nossas coleções”, disse Esther Verburg, Vice-Presidente Executiva de Negócios Sustentáveis e Inovação na Tommy Hilfiger Global e PVH Europa. “Estamos empolgados em apoiar o desenvolvimento da tecnologia de reciclagem enzimática da Carbios, ao alavancar novas soluções que podem nos ajudar a impulsionar a moda para sempre.”

“A crença da Carbios é que podemos alcançar mais como um coletivo. É por isto que reunimos forças com nossos consórcios para aperfeiçoar nossa tecnologia exclusiva e, por fim, mudar a um setor mais sustentável, que beneficie os cidadãos e o meio ambiente”, comentou Emmanuel Ladent, Diretor Executivo da Carbios. “Estamos muito felizes em dar as boas-vindasàPVH Corp. para se unir a nosso consórcio com outras marcas de prestígio e promover nossa visão compartilhada de verdadeira circularidadeàindústria têxtil.”

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de biotecnologia ecológica, desenvolvendo processos biológicos e inovadores. Através de sua abordagem exclusiva de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa satisfazer as novas expectativas dos consumidores e os desafios de uma ampla transição ecológica, ao assumir um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, bandejas, tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação PET, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiosa revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua planta de demonstração em Clermont-Ferrand em 2021. Agora, deu mais um passo importante rumoàindustrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, a Carbios e a L’Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia proprietária de reciclagem. Comprometidas em desenvolver soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europa se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um contrato com On, Patagonia, PUMA e Salomon, a fim de desenvolver soluções que promovam a capacidade de reciclagem e circularidade de seus produtos. A PVH Corp. se uniu a este consórcio em janeiro de 2023.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso únicoàbase de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos que são 100% compostáveis em temperatura ambiente, mesmo em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informação, acesse carbios.com / Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Sobre a PVH Corp.

A PVH é uma das maiores e mais admiradas empresas de moda do mundo, se conectando com consumidores em mais de 40 países. Nossas marcas icônicas internacionais incluem Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. Nossa história de 140 anos é construída com base na força de nossas marcas, nossa equipe e nosso compromisso de impulsionar a moda para sempre. Este é nosso poder. Este é o poder da PVH.

Sobre a Patagonia

Estamos no negócio para salvar nosso planeta natal. Fundada por Yvon Chouinard em 1973, a Patagonia é uma empresa de vestuário para uso ao ar livre com sede em Ventura, Califórnia. Como uma Corporação B certificada e membro fundadora da 1% for the Planet, a empresa é reconhecida internacionalmente pela qualidade de seus produtos e ativismo ambiental, bem como por suas contribuições de quase US$ 200 milhões a organizações ambientais. Sua estrutura de propriedade exclusiva reflete que a Terra é seu único acionista: os lucros não reinvestidos no negócio são pagos como dividendos para proteger o planeta.

Sobre a PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos aos atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de alto rendimento e estilo de vida inspirados em esportes em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivasàcultura de rua e moda. O Grupo PUMA detém as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas ao redor do mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

Sobre a On

A On nasceu nos Alpes suíços com uma meta: revolucionar a sensação de correr ao capacitar todos a correr nas nuvens. Onze anos após o lançamento no mercado, a On oferece inovação revolucionária em calçados, roupas e acessórios premium para corridas de alto desempenho, exercícios ao ar livre e atividades diárias. Impulsionada pela recomendação do cliente, a premiada inovação CloudTec® da On, o design intencional e os avanços inovadores na economia circular de trajes esportivos atraíram uma base de fãs internacionais em rápido crescimento, inspirando os seres humanos a explorar, descobrir e sonhar. A On está presente em mais de 60 países e se envolve com uma comunidade digital em www.on-running.com.

Sobre a Salomon

Nascido nos Alpes franceses em 1947, a Salomon está comprometida em ultrapassar os limites dos esportes de montanha mediante a criação de equipamentos inovadores que permitam que as pessoas joguem, progridam e se desafiem em seus esportes ao ar livre escolhidos. A empresa produz e vende calçados premium, equipamentos para esportes de inverno e montanhismo, equipamentos para caminhadas e vestuário criado especificamente para todas essas disciplinas. Os produtos são desenvolvidos no Annecy Design Center da empresa, onde engenheiros, designers e atletas cooperam para proporcionar soluções inovadoras que aprimorem continuamente as experiências ao ar livre daqueles que veem a natureza como um vasto local de recreação.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos na França, Europa, EUA ou em qualquer outro país.

Em caso de discrepância entre as versões em francês e inglês deste comunicadoàimprensa, a versão em inglês irá prevalecer.

_______________________________________

1 Comparar comunicadoàimprensa com data de 6 de julho de 2022



2 Ellen MacArthur Foundation, 2017

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230218005019/pt/

Contato:

CARBIOS



Melissa Flauraud



Assessoria de Imprensa

[email protected]



Benjamin Audebert



Relações com Investidores

[email protected]



+33 (0)4 73 86 51 76

Assessoria de Imprensa (Europa)



Iconic



Marie-Virginie Klein

[email protected]



+33 (0)1 44 14 99 96

Assessoria de Imprensa (EUA)



Rooney Partners



Kate L. Barrette

[email protected]



+1 212 223 0561

Assessoria de Imprensa (Alemanha, Áustria e Suíça)



MC Services



Anne Hennecke

[email protected]



+49 (0)211 529 252 22

Fonte: BUSINESS WIRE