Empresa que produz cabos elétricos capacita grande número de profissionais

Os cursos e treinamentos de capacitação técnica são alternativas para aprimorar e reciclar conhecimentos. Ao participar de cursos e palestras, o profissional pode aprender novas técnicas, aperfeiçoar o seu trabalho e ainda pode aumentar a sua produtividade.

No segmento elétrico, por exemplo, a IFC/COBRECOM, que fabrica fios e cabos elétricos de baixa tensão, faz balanço positivo de seus treinamentos de capacitação técnica que foram realizados em 2022 para eletricistas, instaladores, especificadores, engenheiros, profissionais de construtoras, estudantes e vendedores de lojas de materiais elétricos e de construção civil.

Segundo dados da empresa, mais de 5.500 pessoas assistiram aos 253 treinamentos técnicos organizados pela equipe de instrutores técnicos ao longo de 2022.

“Esses números são bastante expressivos se compararmos com os de 2021, na qual mais de 3 mil pessoas assistiram aos 125 eventos realizados”, ressalta Paulo Sandrini Pozetti, instrutor técnico da IFC/COBRECOM.

O profissional ainda analisa que esses dados são bastante positivos e atestam que a COBRECOM é uma empresa preocupada em transmitir informações relevantes para que todos entendam a importância de não se preocupar apenas com os preços dos produtos elétricos, mas sim a qualidade dos mesmos.

“Por isso, a companhia está se destacando não só pela qualidade e segurança de seus fios e cabos elétricos, como também pela excelência em propagar conteúdo técnico relevante”, destaca Pozetti.

Treinamentos para diversos segmentos

De acordo com Pozetti, a IFC/COBRECOM está preparada para atender as necessidades de cada perfil do público que assiste a seus treinamentos técnicos.

Por isso, foram desenvolvidos diversos assuntos que são direcionados para cada tipo de público – profissionais da área (eletricistas, engenheiros, estudantes, entre outros), construtoras e também para as equipes de vendas das lojas de materiais elétricos e de construção civil.

“O conteúdo apresentado é rico em informações importantes e que agregam conhecimento para todos os públicos. Também usamos termos não tão técnicos e fazemos analogias para melhor compreensão de todos”, diz Pozetti.

Atualmente, a IFC/COBRECOM possui cinco módulos de treinamentos e doze de promotorias técnicas que são ministradas pela equipe de instrutores técnicos da companhia.

“Para 2023 a empresa continuará investindo na capacitação técnica dos profissionais da área de elétrica. Temos a expectativa de aumentar a equipe de treinamento e esperamos triplicar o número de participantes desses eventos”, afirma Pozetti.

Treinamentos para equipes de vendas

A participação dos vendedores e outros profissionais das lojas de materiais elétricos e de construção civil nos eventos técnicos da IFC/COBRECOM também foi bastante considerável.

“As revendas, atacadistas, distribuidores e os home centers entenderam a importância de capacitar seus vendedores para terem mais argumentos de vendas; e os profissionais sabem da importância de reciclar os seus conhecimentos. É um grande movimento de conscientização que queremos causar neste mercado: segurança”, esclarece Paulo Sandrini Pozetti.

Em 2022, foram organizados 77 eventos para as Revendas de Materiais de Construção com a participação de 1.772 profissionais das equipes de vendas.

Já com relação aos Revendedores de Materiais Elétricos, os números são ainda mais significativos: 2.489 vendedores atualizaram seus conhecimentos em 142 treinamentos.

Eventos para estudantes também são realizados

Durante 2022 também foram feitos alguns treinamentos específicos para os estudantes do Instituto da Construção e da Casa Dom Macário, em São Paulo/ SP.

Ao todo foram organizadas 5 turmas com 65 estudantes no total.