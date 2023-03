Empresa uruguaia chega ao Brasil para mudar a experiência de compras

O brasileiro está cada vez mais adepto às compras online. Um sinal disso é que o Brasil teve o maior crescimento no e-commerce em 2022 em comparação a outros países da América Latina, segundo a pesquisadora Retail X. Apesar desse forte hábito de consumo, são frequentes os casos de desistência de compra: dados da pesquisa Abandono de Carrinho, da Opinion Box, apontam que no Brasil, 83% dos carrinhos são abandonados sem que os consumidores finalizem a compra. Um dos principais motivos é o processo de constantes redirecionamentos.

Foi pensando nesses casos que a dLocal Go, empresa uruguaia que desenvolve tecnologia financeira para pagamentos internacionais, lançou no Brasil a solução checkout transparente. A novidade é fruto de uma parceria com a plataforma de comércio online Shopify.

O checkout transparente é uma solução que permite que todo o processo de pagamento aconteça dentro do ambiente do e-commerce da loja, sem que o usuário seja redirecionado a outro site, aba ou pop-up para concluir a compra. A solução ainda faz com que toda a transmissão de dados entre a loja virtual e o provedor de pagamento aconteça nos bastidores, e que o usuário veja a transação ser processada dentro do próprio site da loja.

“O hábito de direcionar o consumidor para outra janela de pagamento é a causa desse abandono, principalmente quando se fala no consumidor brasileiro, que ainda tem um perfil conservador por conta de fraudes em compras online. O checkout transparente melhora a experiência de compra, diminui o abandono de carrinho e aumenta a taxa de conversão”, pontua Dolores Alonso, Head of Growth da dLocal Go.

A implementação do checkout transparente desenvolvido pela dLocal Go com a Shopify torna as vendas mais diretas e fluidas e aumenta as conversões em compras efetuadas. A nova funcionalidade pode ser instalada facilmente e estará disponível para todas as lojas online do Brasil que façam transações locais.

O checkout transparente da dLocal Go com a Shopify já está disponível no país e permite as formas de pagamento mais utilizadas no país: Pix, boleto bancário, cartões de crédito e débito.

Recém-chegada ao Brasil, a dLocal Go já opera na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Uruguai, Paraguai, Peru, Guatemala, Indonésia e Malásia. A aliança entre a operadora de pagamentos e a Shopify no Brasil nasce para impulsionar as vendas das lojas online, com o objetivo de transformar a experiência de compra do cliente.

“Nossa parceria com a dLocal Go é mais um forte passo que damos dentro do mercado de e-commerce brasileiro. Realizar 100% da experiência de compra no checkout da Shopify, sem migrar entre as vitrines, proporciona mais conforto e segurança para os consumidores locais. Do lado da Shopify, estamos entusiasmados e satisfeitos com esta iniciativa e parceria que agrega alto valor aos nossos lojistas brasileiros”, diz Edouard Hieaux, Latam Technical Partner Manager da Shopify.