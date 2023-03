Empresária expõe tendências do marketing digital para 2023

O marketing digital é utilizado por cerca de 90% de todas as empresas do mundo – e a maior parte delas é do Brasil, segundo a Pesquisa Marketing Visão 360º, conduzida pelo Mundo do Marketing em parceria com a TNS Research International.

O estudo aponta, ainda, que mais da metade (54%) das empresas que entendem que o marketing digital é indispensável são de pequeno porte, com até 99 funcionários.

Para Julia Jarussi, empresária e gerente de marketing digital, a crescente adesão à modalidade pode ser explicada: “Há um bom tempo estamos vivendo uma revolução no mercado de consumo e no comportamento do consumidor. Nesse processo, o marketing tem um papel fundamental”, afirma.

Para Jarussi, além de trabalhar com marketing digital, é preciso ficar atento às tendências, que mudam a cada ano. “O ano de 2023 é o momento de acompanhar as tecnologias de dados, a IA (Inteligência Artificial) e o tão falado metaverso”, pontua. “Embora o futuro seja imprevisível, podemos prever algumas tendências que têm se destacado durante os últimos meses e anos. Por isso, é possível esperar grandes novidades para 2023”, completa.

Pensando nisso, a especialista comenta as principais tendências de marketing digital para os próximos nove meses nos tópicos a seguir:

1. Cookieless (a era sem cookies)

“Os cookies de terceiros sustentam o modelo gratuito de internet. O Google e o Facebook, por exemplo, captam os dados dos usuários e os oferecem aos anunciantes, com isso, as empresas podem conhecer melhor os seus consumidores e segmentar as estratégias de marketing”, explica Jarussi.

Para ela, vale focar na coleta de dados first-party, feitas diretamente com os usuários. “De acordo com pesquisa da Deloitte, 61% das empresas de alto crescimento estão mudando para uma estratégia de dados primária. A criação de relações próximas e diretas com os consumidores será uma saída para lidar com um ‘cookieless future’”, complementa.

2. Busca por conteúdo de qualidade

Para a empresária, a segunda tendência para 2023 é a busca por conteúdo de qualidade, embasado, com histórias reais.

“Os consumidores querem conteúdos informativos e relevantes. De acordo com uma pesquisa do CMI (Content Marketing Institute), 74% das empresas B2B entrevistadas atribuíram o sucesso da sua estratégia de marketing de conteúdo ao valor entregue aos consumidores”, cita. “É preciso reduzir o ritmo de produção e focar na qualidade”, diz ela.

3. Streaming de vídeo

“Há anos vem sendo falado sobre a força que os vídeos iriam tomar na internet, e isso de fato se consolidou. Essa tendência não só é vista em blogs e mídias sociais, mas também nos serviços de TV por assinatura e streaming”, afirma Jarussi.

Para ela, isso pode levar à necessidade de criação de novos formatos de parcerias comerciais e publicidade nas plataformas: “Outra tendência são os live streamings, a transmissão ao vivo de conteúdo. Muitas empresas já têm aproveitado esse formato, fazendo transmissões on-line de eventos ao vivo e promoção de vendas”.

4. Social commerce

“Os consumidores estão cada vez mais dispostos a comprar através das mídias sociais. De acordo com dados da Hootsuite e We Are Social, as novas gerações já estão usando mais as redes sociais (53.2%) do que os mecanismos de busca (51.3%) para pesquisar informações sobre marcas”, afirma.

“Esse cenário nos leva ao um grande alerta sobre a urgência em utilizar as mídias sociais como veículo de vendas. Felizmente, o Instagram possui uma ferramenta de vendas – a Loja do Instagram”, menciona Jarussi. “Em 2023, a plataforma deve disponibilizar globalmente o Instagram Checkout, que é a possibilidade de finalizar as compras dentro da loja no Facebook ou Instagram, sem precisar sair do app”, completa.

5. Novos influenciadores

“Não é novidade pra ninguém que há grande êxito para as empresas que colocam a participação de influenciadores em suas estratégias. Em 2023, precisamos levar em conta o surgimento de novas modalidades de influenciadores, como atletas, virtual influencers e os próprios colaboradores das empresas”, explica.

6. Metaverso

Na visão da gerente de marketing, o Metaverso deve crescer este ano. Nesse cenário, os influenciadores virtuais e o social commerce podem ser aliados para alavancar as vendas no universo virtual, que engloba tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, IA e a internet. Algumas plataformas já operam com esse tipo de tecnologia.

7. IA

“Muito tem se falado sobre IA por conta do lançamento do ChatGPT. A ferramenta pode ajudar a criar conteúdos do zero, simplesmente buscando o assunto como “5 passos para uma vida saudável”, afirma Jarussi. Ao digitar o que você procura, a ferramenta irá entregar uma lista com notícias sobre o assunto, mas não substitui profissionais”.

Para concluir, a empresária destaca que quem trabalha com marketing digital já sabe que a área é dinâmica, mas o avanço das tecnologias e do comportamento do consumidor tem acelerado ainda mais esse processo de mudança. Por isso, “as empresas e os profissionais de marketing devem estar atentos às inovações para que consigam se reinventar ano após ano e acompanhar as novas realidades que vêm surgindo”, afirma.

