Empresária reúne empreendedores conscientes num retiro de negócio

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o movimento Negócios com Alma promoveu um retiro em meio à natureza, em Mairiporã, com empreendedores de todo o país. O objetivo principal do evento foi conectar e expandir a rede de agentes de transformação e compartilhar conhecimentos aplicados.

Luana Ferreira, empresária e mentora do Negócios com Alma, juntamente com seus convidados, falaram sobre tendências do mercado consciente, estratégias, finanças, produtos, metodologias e medicinas da consciência. O retiro contou com a presença da nutricionista Rita de Castro, o mestre espiritual Sri Prem Baba, o empreendedor Osvaldo Martinelli, a mentora de investimentos Ítala dos Anjos, a mentora de ancestralidade Noele Gomes e os terapeutas Felipe Rocha, Yasmin de Sá, Merielly Lima, João Yida, Isabela Almeida e Lucas Rubim. O evento teve o patrocínio da Green Tecnologia e o apoio de outras 12 marcas de alimentos veganos.

Para a mentora, empresas conscientes assumem o controle do impacto social que tem no planeta, construídas por valores efetivos para o mundo, que orientam os líderes empresariais e colaboradores a realizarem transformações positivas em seu ramo de atuação.

“O retiro de Negócios com Alma trouxe reflexões significativas, pois acreditamos que gerir uma empresa completamente alinhada pelos seus princípios e valores pessoais, já é a realidade de muitas pessoas”, comenta.

Luana Ferreira é criadora do Movimento Natural Vibe e do Negócios com Alma, dando origem a uma comunidade e escola de negócios que ensina empresários a construírem empreendimentos conscientes, tendo por base o autoconhecimento e a espiritualidade.

O movimento Negócios com Alma ensina aos empresários de diversos nichos sobre estruturação e processos, marketing de transformação, gestão, finanças, vendas, networking, posicionamento e a construir uma comunidade de agentes de transformação. Atualmente soma mais de 700 negócios transformados, e em apenas um ano, gerou mais de R$10 milhões de reais.

“Acredito em negócios com maior integridade e estrutura, para que possamos transformar o sistema de dentro pra fora juntos, construindo um ambiente mais saudável para as próximas gerações”, diz Luana.

Neste link é possível conferir como foi o Retiro Negócios com Alma