Empresárias dão dicas para construir uma marca no e-commerce

A pandemia do novo coronavírus impulsionou o crescimento real do e-commerce no Brasil em 27%, de acordo com a Neotrust, e o faturamento deste setor, em 2021, bateu o recorde de R$ 161 bilhões. Para este ano, o mercado projeta um faturamento 9% maior, deixando em evidência que pode ser rentável investir na abertura de um negócio online, alternativa, inclusive, para quem sonha em empreender.

Abrir um negócio online, apesar de ser uma tarefa sem muita burocracia e com menos gastos que para abrir um negócio físico, requer um planejamento minucioso, de acordo com especialistas e proprietários de empresas que atuam com vendas no digital. Para alavancar a divulgação e, consequentemente, o faturamento do negócio, é necessário conhecer a fundo o público-alvo, entender a sua demanda, além de facilitar a experiência do cliente durante navegação no e-commerce e investir nas redes sociais para a divulgação da marca.

De acordo com a fundadora da loja virtual Menina Flor, segmentada em óculos de sol e armação de óculos de grau femininos, os interessados em abrir um negócio online precisam pensar além do produto. “Uma dica para fazer dar certo é investir em uma plataforma de fácil navegação e caprichar na apresentação visual do produto”, sugere Maria Claudia Andrade.

“Além disso, construir um site intuitivo, de fácil navegação, é uma estratégia para tornar a experiência do cliente mais prazerosa, pois o cliente de e-commerce, independentemente do segmento, quer facilidades, quer confiança, e segurança para realizar a compra do produto pelo qual se sentiu interessado”, completou a também fundadora da loja Menina Flor e especialista em e-commerce, Daniela Andrade.

Para as empresárias, conhecer o público-alvo e trabalhar estratégias de venda direcionadas para ele é fundamental para o sucesso do negócio, independentemente do segmento. “É muito importante criar uma conexão com seus clientes e ficar muito atento às tendências do momento”, lembra Maria Claudia. “Isso faz toda a diferença para fidelizar o cliente e para alavancar o negócio e o faturamento”, completa Daniela.

As redes sociais, não menos importantes nesse processo de fixação de marca, também são aliadas com as quais os que sonham empreender no digital devem contar. “É importante criar perfil da marca nas redes sociais e atuar também por meio delas, pois são nelas que estão grande parte dos potenciais clientes”, destaca Daniela Andrade. “Não há dúvidas de que as redes sociais são uma estratégia a mais para apresentar o produto e alcançar novos clientes. Inclusive, investir em influenciadores também pode ser uma boa iniciativa”, finaliza a fundadora da Menina Flor, Maria Claudia Andrade.

