Empresas firmam parceria para criação de solução em monitoramento

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, em parceria com a WeSafer, novo braço digital da Avantia Segurança e Tecnologia, desenvolveu uma solução que torna câmeras comuns em sistemas de vídeo inteligentes com gravação em nuvem.

O objetivo da parceria é trazer mais segurança e melhorar a gestão empresarial, a partir do monitoramento de processos, pessoas e ambientes em pequenas e médias empresas. A nova tecnologia confere inteligência artificial às câmeras já existentes por meio de uma aplicação rápida, que possibilita a geração de alertas quando algum incidente for detectado. Essa solução visa auxiliar os pequenos e médios empreendedores com a proteção das pessoas e do seu patrimônio, pois os alertas, que podem ser enviados para o smartphone, permitem uma atuação preventiva.

“Agora, o uso de inteligência artificial para câmeras existentes é possível para empresas pequenas e médias. Até então, esse tipo de solução, devido à sua complexidade, era viável somente para grandes companhias . A tecnologia, 100% nacional, foi desenvolvida em parceria ao Instituto de Inovação Brain”, comenta Silvio Aragão, CEO e Cofundador da WeSafer.

A ferramenta desenvolvida opera de forma online, com tecnologia em nuvem para o armazenamento das imagens. A inteligência artificial embarcada na plataforma possibilita a geração de alertas diretamente no celular por meio de notificações quando alguma não conformidade é detectada, entre elas detecção de movimentos fora do horário permitido, entrada em áreas proibidas – diferenciando pessoas, carros e animais -, e alertas para cruzamento de linha em locais de risco. Além disso, identificar aglomerações ou uso de máscara facial também são alternativas disponíveis no sistema.

“O intuito da ferramenta é democratizar o uso da inteligência artificial em empresas de pequeno e médio portes. Acreditamos que a digitalização pode ser muito benéfica para PMEs de todos os setores no quesito segurança, pois permite aos gestores monitorar o negócio de onde estiverem, 24 horas por dia”, comenta Zaima Milazzo, diretora de inovação da Algar Telecom e presidente do Instituto de Inovação Brain.

Para saber mais, basta acessar: www.algartelecom.com.br/empresas/next-vision-control