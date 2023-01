Empresas no Brasil avançam em direção à automação de ponta a ponta

As empresas no Brasil estão sob crescente pressão para adotar plataformas de automação de ponta a ponta, pois reconhecem que sua sobrevivência depende de operações mais flexíveis e adaptáveis, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Intelligent Automation — Platforms and Products 2022 para o Brasil constata que as organizações tradicionais, motivadas em parte pela concorrência com novas startups altamente automatizadas, estão começando a explorar a automação inteligente como parte de transformações digitais aceleradas. No entanto, a maioria ainda está focada em encontrar casos de uso adequados para automação.

“As empresas brasileiras têm muitas oportunidades de automatizar processos de negócios para maior eficiência e flexibilidade”, disse Chip Wagner, CEO da ISG Automation. “Eles procuram fornecedores com profundo conhecimento de setores específicos para desenvolver soluções para casos de uso específicos.”

A nova geração de soluções de automação combina IA, aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural e outros recursos para cumprir melhor a promessa de automação do que os produtos anteriores, diz o relatório. Esses tipos de soluções têm forte potencial para agilizar processos imobiliários, de crédito e cobrança de dívidas no setor financeiro, possibilitar o monitoramento em tempo real da cadeia de suprimentos e logística e melhorar as operações de empresas de varejo, telecomunicações, saúde e farmacêuticas no Brasil.

O mercado de tecnologias de IA conversacional está crescendoàmedida que os brasileiros usam cada vez mais a tecnologia em suas vidas diárias, diz o ISG. A IA conversacional expande as possibilidades de interações automatizadas entre empresas e seus clientes para abranger vários canais, incluindo voz, texto e mídia social. O Brasil é um país líder em IA conversacional na América Latina, e as empresas brasileiras buscam fornecedores com recursos analíticos de alto nível para ajudá-los a integrar novas soluções.

O processamento inteligente de documentos (IDP) é uma tecnologia importante para as empresas no Brasil, na qual os documentos são essenciais para muitos processos de negócios, diz o relatório. A crescente necessidade de lidar com documentos em linha com requisitos legais, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas (LGPD), deve aumentar a demanda brasileira por esta tecnologia.

As empresas no Brasil veem a descoberta de processos e a mineração de processos como essenciais para projetos de automação inteligente, mas enfrentam desafios na implementação dessas ferramentas, incluindo alto custo, preocupações com segurança e privacidade e indisponibilidade de dados vitais, diz o ISG.

“Na descoberta de processos e mineração, o Brasil ainda é um mercado emergente”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “A demanda por soluções continuará crescendo e novos fornecedores entrarão no mercado.”

O relatório também examina outras tendências que afetam o mercado de automação inteligente no Brasil, incluindo o surgimento de provedores IDP maiores e mais avançados no país e o uso de automação para análise da força de trabalho e dos sentimentos do consumidor.

O relatório 2022 ISG Provider Lens™ Intelligent Automation — Platforms and Products para o Brasil avalia as capacidades de 52 fornecedores em três quadrantes: Conversational AI Platforms, Intelligent Document Processing, e Process Discovery and Mining.

O relatório nomeia ABBYY, Celonis, CPQD, Google Dialogflow, IBM, Kofax, Microsoft, Nama, OpenText, Software AG, Stefanini, UiPath e UpFlux como líderes em um quadrante cada.

Além disso, AWS, Automation Anywhere e SAP Signavio são nomeadas como Rising Stars – empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG – em um quadrante cada.

O relatório ISG Provider Lens™ Intelligent Automation — Platforms and Products 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

