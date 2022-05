Empresas vão poder usar limite da Conta Garantida para emitir Pix

Empresas de pequeno e médio porte que têm acesso à Conta Garantida – linha ofertada pelos grandes bancos do país como crédito adicional para dar equilíbrio ao fluxo de caixa – poderão utilizar este limite para realizar pagamentos e transferências por Pix. A nova funcionalidade é uma alternativa vantajosa para as organizações cumprirem compromissos dentro do prazo sem comprometer o equilíbrio das finanças.

O principal benefício para as empresas é que, na prática, o limite da Conta Garantida fica em uma conta separada e com regras diferenciadas e mais vantajosas. Esse limite é ofertado exclusivamente a clientes PJ pelas principais instituições financeiras do país e serve de alternativa a outras linhas de crédito, como o cheque especial.

Por enquanto, a nova funcionalidade está disponível somente nos canais digitais empresariais do Santander. O banco explica que, ao iniciar a transação por Pix, no site ou aplicativo, a empresa que já possui limites na Conta Garantida vai visualizar a opção “Crédito”. Assim, a empresa poderá avaliar a funcionalidade como alternativa para fazer seus pagamentos e transferências com o apoio de uma linha de crédito, sem impactar o fluxo de caixa.

Franco Fasoli, diretor de Empresas do Santander, explica que a opção beneficia principalmente clientes PJ que estejam momentaneamente descapitalizados e precisam cumprir compromissos de pagamento. Por outro lado, pagar ou transferir valores com o limite da Conta Garantida também é uma opção vantajosa para a empresa equilibrar o seu fluxo de caixa por um período determinado, uma vez que o cliente paga somente pelo tempo de uso deste limite.

“A empresa vai poder debitar o Pix de uma linha de crédito, o que incrementa o Pix que se conhece até então. É mais uma facilidade para o cliente ter uma opção de financiamento diferenciada das tradicionais, com controle e sem impactar o seu fluxo de caixa”, avalia o diretor.