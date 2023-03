Energia solar: geradores podem alimentar uma cafeteira?

Tomar uma xícara de café pela manhã é um processo relativamente simples em uma casa tradicional. No entanto, em áreas de camping ou na sequência de apagões, isto costuma ser mais complexo. Mas já é possível encontrar alternativas criadas especialmente para tornar essa experiência possível onde quer que se esteja.

As máquinas de café funcionam apenas por um curto período de tempo, mas consomem uma quantidade relativamente grande de energia enquanto o café está sendo preparado. É possível usar um gerador solar para preparar sua xícara matinal, mas há algumas coisas a serem lembradas.

Se uma pequena cafeteira leva cinco minutos para preparar o café, funcionando a 750 Watts-hora, ela usará apenas 62,5 watts de energia (750Wh / 12 = 62,5). Agora supondo que se quer manter aquele café quente por uma hora e meia, e energia contínua para manter a temperatura requer 60 watts. Ela usaria mais 90 watts, para um consumo total de 152,5 watts.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Esse 750W é a capacidade nominal da cafeteira ou a maior potência que ela usará. Isso significa que será necessário um gerador solar com capacidade total superior a 152,5 Watts e capacidade de saída superior a 750 Watts.

“Um painel solar portátil tem uma potência máxima que pode produzir a cada hora. Se você comprar um painel de 100 watts, ele pode converter a luz solar em 100 watts de eletricidade para cada hora de exposição ao pico da luz solar”, explica Jenny Zhang, diretora global de Marketing da startup EcoFlow.

“A classificação de energia dos painéis solares portáteis varia de acordo com o fabricante e o modelo. Os painéis solares portáteis EcoFlow, por exemplo, variam de 110 watts a 400 watts, dependendo do modelo adquirido. Sob condições ideais, cada painel pode produzir sua potência nominal de eletricidade para cada hora que recebe luz solar direta”, informa Zhang.

Os geradores solares variam muito em capacidade de armazenamento e potência máxima. Os menores podem ter uma capacidade de saída de 500W, enquanto os maiores podem produzir muitos milhares de watts.

O ponto essencial a considerar é a saída CA (corrente alternada, a eletricidade utilizada por nós) máxima do gerador solar. A capacidade de saída refere-se à potência máxima que o gerador pode fornecer de uma só vez.

“Um pequeno gerador portátil, como o River 2 Solar Generator, desenvolvido pela EcoFlow, tem capacidade de 256Wh, mas uma potência de saída de 600W. Isso é suficiente para alimentar uma máquina que faz duas xícaras de café”, afirma Jenny Zhang, especialista da EcoFlow.

“Já se for usado um gerador solar maior, como o DELTA Pro Solar Generator, também da Ecoflow, que entrega 3600Wh com uma potência de 4500W com X-Boost, não será preciso se preocupar em fazer café. Uma xícara de café mal fará uma cosquinha na capacidade de armazenamento da sua energia”, completa a executiva.

Os geradores solares incluem várias opções de saída, incluindo AC, DC, USB-C e USB-A. As cafeteiras normalmente usam a tomada CA do gerador, embora se possa encontrar cafeteiras elétricas portáteis que usam carregamento USB ou 12/24V CC (corrente contínua). A melhor opção é verificar as especificações do gerador solar e da cafeteira para garantir a compatibilidade.

Uma vez esgotada a capacidade do gerador, basta conectar os painéis solares portáteis e aguardar a recarga. O carregamento solar pode levar de uma hora para os geradores menores a mais de seis horas para as maiores usinas portáteis.

O tempo utilizado para um gerador solar recarregar totalmente por carregamento estritamente solar depende do número e da classificação de energia dos painéis solares e de fatores ambientais, como a luz solar disponível.

Se o gerador solar for usado em uma casa e colocado no balcão da cozinha, também pode ser necessário considerar a localização dos painéis solares. É preciso colocar os painéis solares portáteis para recarregar a bateria quando ela acabar, em algum lugar com sol direto ou ao ar livre.

E sempre há a opção de mantê-lo carregado, desde que não esteja fazendo café em um dia de blecaute.

Sobre EcoFlow

A EcoFlow é uma empresa de soluções de energia renovável e portátil. Desde a sua fundação em 2017, a EcoFlow capacitou pessoas e comunidades em mais de 100 países por meio de suas linhas DELTA e RIVER de estações de energia portáteis e outros acessórios ecológicos. Hoje está avaliada em mais de 1.000 milhões de dólares, o que a torna um unicórnio de tecnologia e sustentabilidade. Em 2018, parte da equipe EcoFlow foi nomeada para a lista Forbes 30 under-Energy.