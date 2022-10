Energia solar se torna a terceira maior fonte de energia do Brasil

Ganhando cada vez mais espaço e confiança entre os brasileiros, a energia solar se tornou a terceira maior fonte da matriz elétrica do Brasil, ficando atrás apenas das hidrelétricas e eólicas, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A pesquisa mostra que a tecnologia já soma 16,4 gigawatts (GW) de capacidade instalada em usinas solares fotovoltaicas, considerando desde projetos de grande porte (geração centralizada) até as instalações menores, como em telhados, fachadas e terrenos (geração distribuída).

Isso significa que no total, a energia solar corresponde a 8,1% da matriz energética brasileira, já as fontes hídricas representam 53,9% e as eólicas 10,8%, de acordo com o levantamento. A diferença para as fontes de gás natural e biomassa é pequena: 8,1% (16,37 GW) e 8,0% (16,30 GW), respectivamente, mas o que anima o setor é que nos últimos dez anos esse mercado tem registrado crescimento constante, puxado principalmente pela geração de energia solar nas residências.

“A fonte solar ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do país, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco de ainda mais aumentos na conta de luz da população. As usinas solares de grande porte geram eletricidade a preços até dez vezes menores do que as termelétricas fósseis emergenciais ou a energia elétrica importada de países vizinhos, duas das principais responsáveis pelo aumento tarifário sobre os consumidores”, explicou Carlos Dornellas, diretor da Absolar. “A fonte solar é cada vez mais competitiva e é um equipamento que se instala muito rapidamente. Isso faz dela um importante vetor de crescimento do país”, disse o diretor.

Segundo a Associação, desde 2012 a energia solar já gerou mais de R$ 86,2 bilhões em novos investimentos, R$ 23,5 bilhões em arrecadação aos cofres públicos, 492 mil novos empregos e evitou a emissão de 23,6 milhões de CO 2 .

Para o especialista em sistemas fotovoltaicos e diretor da franquia Home Store Solar, Rosivaldo Pires, o avanço da energia solar é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. “A energia solar está cada vez mais acessível devido as diversas possibilidades de financiamento oferecidas pelos bancos, além disso, as placas fotovoltaicas possuem uma vida útil longa – cerca de 25 anos – e requerem mínima manutenção. A solução representa uma economia financeira para famílias e empresas e sustentabilidade para o planeta, já que é uma fonte de energia totalmente limpa e renovável”, falou Pires. “Em apenas dois anos já realizamos mais de 100 projetos que somam 1MW instalados no estado do Pará. O mercado ainda tem muito a crescer e se continuar expandindo no mesmo ritmo, acredito que em mais 30 anos a energia fotovoltaica chegará à liderança do país”, finalizou o diretor da franquia Home Store Solar.