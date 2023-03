Engage Media Server da Radisys complementa o portfólio de produtos da Kontron Transportation para serviços de missão crítica

Radisys® Corporation, líder mundial em soluções de telecomunicações abertas, anunciou que a Kontron Transportation, fornecedora líder mundial de soluções especializadas de comunicação end-to-end para redes de missão crítica, selecionou o Engage Media Server da Radisys para complementar sua linha interna de produtos de missão crítica (MCX). A solução Radisys fornece um recurso de gerenciamento de mídia abrangente e contínuo que simplificará as operações da Kontron Transportation e aumentará a sua eficiência, ao mesmo tempo em que garante uma transmissão de áudio segura e confiável entre despachantes ferroviários e operadores de trem.

O Engage Media Server da Radisys oferecerá suporte a requisitos exclusivos de tratamento de chamadas para a Kontron Transportation, disponibilizando um software compatível com a infraestrutura de virtualização de funções de rede (NFVi) da Kontron Transportation. A Radisys também fornece suporte ao cliente de telecomunicações para ajudar a Kontron Transportation a atender às rigorosas demandas de disponibilidade de serviço de seus clientes.

“A Kontron Transportation está empenhada em desenvolver um sistema de comunicação móvel ferroviário de próxima geração altamente seguro que ajudará os gerentes de infraestrutura a apoiar as aplicações existentes e permitir novas em sua jornada para a transformação digital do sistema ferroviário. O principal servidor de mídia do setor da Radisys, juntamente com seus serviços profissionais abrangentes, complementará o desenvolvimento da Kontron no campo de soluções de comunicação de missão crítica para o setor de transporte, que requer recursos avançados de processamento de mídia para garantir aplicações de comunicação em tempo real.” Michael Mikulandra, chefe de Produtos da Kontron Transportation

“Estamos satisfeitos que a Kontron Transportation tenha escolhido a Radisys para ajudar a habilitar os serviços de comunicação crítica da próxima geração com nossos recursos avançados de processamento de mídia inovador, escalável e interoperável. Isso demonstra a flexibilidade da tecnologia da Radisys para atender a uma ampla variedade de aplicações de rede pública e privada em escala e com a confiabilidade exigida em aplicações de missão crítica.” Al Balasco, vice-presidente sênior e chefe de Mídia, Núcleo e Aplicações da Radisys

Para saber mais sobre o Engage Media Server da Radisys e toda a plataforma digital Engage no MWC Barcelona 2023, visite o estande 5B81 ou entre em contato com [email protected] para marcar uma reunião com a equipe de especialistas em servidores de mídia da Radisys.

Sobre a Radisys



A Radisys é líder mundial em soluções e serviços abertos de telecomunicações. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração aproveitam arquiteturas e modelos de referência abertos combinados com software e hardware abertos, permitindo que os provedores de serviços impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio completo de soluções, desde terminais digitais até soluções centrais e de acesso aberto e desagregado, passando por aplicativos digitais imersivos e plataformas de participação. Sua organização de serviços de rede experiente e de classe mundial oferece serviços de ciclo de vida completo para ajudar os provedores de serviços a criar e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho com custo total de propriedade ideal. Para mais informações, acesse www.Radisys.com.

Sobre a Kontron Transportation



A Kontron Transportation é uma fornecedora líder mundial de soluções especializadas de comunicação end-to-end para redes de missão crítica que oferece soluções sob medida para apoiar seus clientes em seus desafios de comunicação. O foco da empresa é produzir, transportar e processar informações confiáveis e seguras de voz, dados e vídeo de forma eficiente e sustentável. O portfólio principal de produtos inclui GSM-Railways, FRMCS (futuro sistema de comunicação móvel ferroviária), MCx (missão crítica em redes públicas), soluções de rede pública 4G/5G e soluções IIoT com foco em processamento de dados. Os principais clientes são operadores ferroviários e de transporte público da Europa. A Kontron Transportation impulsiona a evolução para a próxima geração de soluções de banda larga para redes de missão crítica – por exemplo, como membro associada da iniciativa de pesquisa europeia Shift2Rail. A empresa conta com mais de 450 pessoas na sua equipe de trabalho, 10 locais na Europa e sua sede está em Viena (Áustria). Para mais informações, acesse www.kontron.com/ktrdn.

Radisys® é uma marca registrada da Radisys. Todas as outras marcas comerciais são propriedades de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301006075/pt/

