Engarrafadora de bebidas unifica comunicação e serviços com hub de soluções

A Coca-Cola Andina Brasil é uma engarrafadora e distribuidora dos produtos licenciados pela Coca-Cola Company e atende regiões em quatro estados da região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, por meio de três fábricas e 12 centros de distribuição.

Com mais de 7 mil colaboradores espalhados por diversas localidades, a Andina Brasil tinha o desafio de centralizar a comunicação e fortalecer o senso de pertencimento. Isso motivou o departamento de comunicação a buscar no mercado uma solução que proporcionasse um ambiente unificado.

“Tínhamos a necessidade de uma ferramenta que conseguisse centralizar e fazer chegar a informação para os nossos colaboradores que estão em sua maioria na operação, seja na rua vendendo, na fábrica ou na distribuição e entrega”, compartilhou Débora Andrade, Coordenadora de Comunicação, Cultura e Diversidade & Inclusão. “A ideia principal era construir um espaço de ‘mão dupla’, onde o colaborador pudesse interagir com os demais e estar bem-informado”.

Foi realizada uma análise minuciosa de ferramentas que atendessem a tais necessidades e a Beehome foi recomendada por outro engarrafador do Sistema Coca Cola trazendo, além de seus recursos, uma visão prática de utilização. Após um processo de concorrência com mais outras duas empresas, a fornecedora foi escolhida por ser um hub completo de soluções para o colaborador.

“A completude da ferramenta, a parceria no desenvolvimento do projeto e a disponibilidade para adequação ao universo Andina foram decisivos ao elegermos a Beehome”, destacou Débora. Daí nasceu a plataforma Junt+s Andina, um projeto que visa solucionar as demandas do dia a dia e facilitar o acesso à informação pelos colaboradores e propõe conexão, tecnologia, engajamento e colaboração em um só lugar.

A plataforma Junt+s Andina é considerada um marco na Comunicação da Coca-Cola Andina Brasil, permitindo conectar toda a força de trabalho, seja via app ou computador, por meio de um ambiente intuitivo e simples de usar.

Considerar desde o início uma alta taxa de adesão como chave para o sucesso da ferramenta foi o grande diferencial. Para que os resultados viessem rapidamente, investiu-se em comunicação e treinamento para os colaboradores.

Além do lançamento virtual, o departamento de comunicação realizou ações presenciais com apoio de brindes, material de comunicação impresso e principalmente envolvimento dos gestores. A equipe de comunicação também esteve presente nas unidades do Rio de Janeiro a fim de garantir suporte a eventuais dúvidas.

“A plataforma foi bem aceita por todos, indicando que estamos dispostos a investir em soluções de transformação digital”, evidenciou Monique de Freitas da Silva, Analista de Comunicação Interna.

Impactos positivos

A implantação do projeto a partir da ferramenta Beehome trouxe vários impactos positivos à Coca-Cola Andina Brasil. Entre eles:

Centralização de informações: unificar e disponibilizar informações relevantes para os colaboradores, aumentando a eficiência na transmissão de informações e reduzindo o tempo gasto em buscas.

Melhoria da comunicação interna: aprimorar a comunicação entre os colaboradores, possibilitando uma comunicação mais efetiva e eficiente.

Engajamento dos colaboradores: ao ter acesso às informações relevantes e participar de uma comunicação interna mais efetiva, os colaboradores podem sentir-se mais engajados e motivados, impactando positivamente no desempenho da equipe.

Aumento da produtividade: centralizar informações e a melhoria da comunicação interna contribuem para aumentar a produtividade dos colaboradores.

“O nosso objetivo é seguir avançando nesta jornada, trazendo cada vez mais melhorias e adaptando para nossa realidade”, avaliou Monique. “Com isso, vamos gerar cada vez mais engajamento e a satisfação dos colaboradores”.