Engenharia Diagnóstica avalia condições de imóveis

No campo da engenharia, a área diagnóstica agrupa um conjunto de ferramentas e técnicas usadas por profissionais especializados para identificação de anomalias em edificações ou falhas nos sistemas de manutenção. Esse procedimento busca avaliar a estabilidade das estruturas prediais e a segurança do ambiente, sendo possível sua habitação para fins residencial ou comercial.

A Engenharia Diagnóstica, basicamente, considera os aspectos de manutenção e operação do imóvel para elaboração de um laudo. Esse documento identifica o estado geral da edificação e de seus sistemas construtivos, observando os pontos de desempenho, funcionalidade, vida útil, segurança e estado de conservação. O relatório, que é emitido somente por um profissional especializado, além de tratar patologias construtivas também pode influenciar na avaliação de um imóvel para venda.

De acordo com Isis Yuri Teruya Morsch, engenheira civil e pós-graduada em auditoria, avaliação e perícias e atuante no setor de diagnóstico predial, um relatório feito de forma prévia pode evitar problemas futuros. “Muitas vezes, não é dada a atenção devida quando surgem os primeiros ‘sintomas’ na edificação. As manifestações patológicas são verdadeiras adversidades no que diz respeito à durabilidade das estruturas. Para reduzir sua ação, o correto diagnóstico pode evitar que elas se tornem verdadeiras dores de cabeça”, afirma Isis.

Existem, ainda, tipos distintos de perícias de acordo com a finalidade. A especialista comenta que a Inspeção Predial, por exemplo, busca detectar anomalias e falhas e as classifica de acordo com o risco e urgência para a correção. “O profissional de engenharia irá orientar e fazer o plano de correção, manutenção e os serviços que devem ser executados”, complementa.

Já a Avaliação Imobiliária trata-se de uma verificação completa da propriedade: plantas, documentações, condições físicas, dimensões, entre outros fatores que tem como objetivo final a emissão de um Laudo de Avaliação de Imóvel. “O laudo é importante principalmente para transações imobiliárias. Essa avaliação leva em consideração conceitos técnicos periciais que determinarão o valor de mercado do imóvel”, explica a engenheira. O documento pode ser utilizado em diferentes transações como financiamentos, doação, retomada, partilha de bens, entre outros.

A engenheira destaca que a execução desses procedimentos é realizada, apenas, por profissionais capacitados. “Através do laudo emitido, além da própria inspeção, são estipuladas ações de controle de custos e de bem-estar habitacional em relação às condições que a edificação apresenta no momento da avaliação”, finaliza Isis.

