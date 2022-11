Engenheiro lança franquia de restauração predial

Com mais de 20 anos de atuação no mercado de reforma e construção civil, a empresa Repinte iniciou um projeto de expansão por meio de franquias. O objetivo é levar o modelo de negócio, focado em restauração predial, para todo o Brasil.

A marca atua em condomínios de médio e alto padrão com serviços especializados, como pinturas internas e externas, hidrojateamento, tratamentos de trincas, impermeabilização, entre outros.

A ideia da Repinte é disponibilizar duas modalidades de franquia: home office e escritório físico, com um modelo de operação enxuto e custos mensais reduzidos.

“Estamos desde 2001 no mercado, conquistamos diversas certificações, premiações e executamos mais 2 mil obras em São Paulo. Após testarmos o nosso modelo de negócio por duas décadas e consolidarmos a marca no Sudeste do país, decidimos que esse era o momento ideal de expandirmos para outras regiões e levarmos nosso conhecimento para pessoas que desejam ingressar no setor, mesmo sem qualquer experiência na área”, explicou o engenheiro Paulo Sérgio Ramalho, fundador e diretor da franquia Repinte.

Segundo o engenheiro, o franqueado poderá transacionar até R$ 800 mil em contratos no primeiro ano de atividade. A estimativa é que o Retorno do Investimento (ROI) da franquia aconteça em 12 a 16 meses.

Mercado de franchising e construção civil no Brasil

O setor de construção civil registrou o melhor desempenho do segmento nos últimos 10 anos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), o setor expandiu 7,6% em 2021, no comparativo com 2020, e a previsão para 2022 é de um crescimento de 13,5%, estimativa maior que a do Produto Interno Bruto (PIB).

O mercado de franquias, na categoria Casa e Construção, também é favorável. Em 2021 o segmento registrou um faturamento de quase R$ 15 bilhões, uma expansão de 19,3% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

“O Brasil tem aproximadamente 7 milhões de unidades habitacionais em prédios ou condomínios, são instalações que precisam regularmente realizar inspeções e manutenções em sua estrutura. Mesmo que ainda não exista uma lei federal que obrigue esses condomínios a realizarem os cuidados necessários em seus edifícios, diversas cidades já criaram uma regulamentação para isso. É um mercado com muitas oportunidades de atuação”, finalizou o engenheiro da franquia Repinte.