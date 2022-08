Entidades realizam Dia de Campo em piscicultura do Brasil

Para promover o reencontro da cadeia produtiva da piscicultura, entidades de Rondônia realizaram nesta sexta-feira, 19 de agosto, o Dia de Campo em Piscicultura no país. O evento foi na fazenda Agrofish Nova Aurora, uma das maiores do segmento no estado. Foi um dia inteiro de palestras, apresentação de novas tecnologias e muita interação. Ao menos 1300 pessoas, entre piscicultores, técnicos e estudantes, participaram.

O mega Dia de Campo foi realizado através de uma parceria entre a Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia – Acripar, o Sebrae e o proprietário da fazenda, piscicultor Edson Sápiras. Também contou com o apoio do Governo de Rondônia, através da Seagri e Emater, assim como da cooperativa Credisis/Crediari. Empresas de implementos do agro e da aquicultura também estiveram presentes com estandes.

Entre as palestrantes do evento, destaque para a participação das pesquisadoras da Embrapa Pesca e Aquicultura, Marcela Mataveli e Danielle de Bem Luz. Elas apresentaram detalhes do Projeto Mais Amazônia que promove a transferência de tecnologia e inovação na cadeia de peixes nativos, em especial o Tambaqui. Os demais palestrantes falaram sobre a nutrição e também sobre o programa “peixe saldável” coordenado pela Emater Rondônia.

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, esteve no evento e fez a assinatura da nova Lei que rege o segmento da aquicultura no estado. A nova legislação estabelece regras claras para a criação de peixes nativos e peixes exóticos. Para o presidente da Acripar, Francisco Hidalgo Farina, esse Dia de Campo entra para a história da piscicultura rondoniense por realizar a integração de toda a cadeia produtiva local.

“Acredito que cumprimos o nosso papel. Tivemos aqui representantes do setor produtivo, das indústrias, do comércio, do associativismo, do cooperativismo, entidades governamentais, terceiro setor, ou seja, foi um movimento plural. Tenho certeza que, aqueles que participaram, daqui há alguns anos, vão se lembrar e vão se orgulhar de tudo aquilo que estamos construindo”, explicou o Presidente da Comissão Nacional de Aquicultura (CNA), da Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia (ACRIPAR) e da Associação Brasileira de Criadores de Tambaqui (ABRATAM) Francisco Hidalgo Farina.

Após as palestras foi servido um almoço a base de Tambaqui. Ao menos 400 bandas do peixe foram assadas pela equipe da Agrofish Nova Aurora e distribuídas aos participantes. “Fiquei muito feliz com o resultado desse Dia de Campo, de receber os amigos, as autoridades que estiveram presentes, enfim, de ver como as pessoas estão interessadas na piscicultura”, explicou Edson Sápiras, anfitrião do evento.

Presente ao evento, o diretor técnico e superintendente do Sebrae, Samuel de Almeida, explicou que a piscicultura de Rondônia vive um novo ciclo, buscando a internacionalização e novos mercados para a proteína. “Essa é uma estratégia ampla, que envolve várias frentes, com o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Apex Brasil, dentre outras. Esse Dia de Campo mostrou a força dessa atividade em Rondônia”, argumenta.

No dia 1º de setembro deste ano, a parceria Sebrae e Acripar também vai realizar o Festival do Tambaqui na cidade de Foz do Iguaçu, durante o International Fish Congress, IFC. Serão assadas 300 bandas do pescado para a degustação dos participantes. O objetivo é promover o peixe nativo entre os formadores de opinião, produtores daquela região e demais participantes do evento.