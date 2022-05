Entregas expressas ajudam a reduzir cerca de 30% de custos das lojas de moda

Nesses últimos dois anos, uma das indústrias que mais se beneficiou do uso de aplicativos de entregas expressas foi o do segmento de moda, que inclui vestuário, acessórios e calçados. Segundo dados da Borzo (ex-Click Entregas), startup de intermédio de entregas expressas, a alta demanda do setor ajudou a reduzir os custos logísticos dessas empresas em aproximadamente 30% com o uso desses aplicativos durante 2021.

Com as lojas inicialmente fechadas e depois funcionando em horários reduzidos, a entrega na residência dos consumidores se tornou fundamental para a manutenção da receita dessas empresas. Porém, os custos logísticos podiam interferir nessa rápida adaptação. Assim, os aplicativos de entrega viraram o foco de algumas companhias interessadas em reduzir essa despesa.

“No caso dos clientes de vestuário da Borzo, foi possível desenvolver ou aprimorar seus meios de vendas online sem ter que investir em insumos como frotas ou recursos humanos que aumentariam os custos. Assim, essas empresas conseguiram focar seus esforços nos processos originais do negócio e terceirizar as entregas”, afirma Bruno de Sá, Country Manager da Borzo no Brasil.

Performance do setor têxtil

Essa mudança das varejistas têxteis, abraçando a chamada omnicanalidade, em que o atendimento acontece tanto online, quanto offline, foi um sucesso. Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), pontuam que essa indústria faturou R$ 194 bilhões em 2021, aumento médio de 13,6% em comparação com 2020.

Apesar desse crescimento não recuperar o cenário de 2019, último ano antes da pandemia, ele cria uma expectativa positiva para o setor com 74 mil contratações formais de trabalho até novembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), e com previsão de crescimento de 1,2% para esse ano – apesar do aumento nos custos e da inflação.

Vantagens dos aplicativos de entregas expressas

Embora grande parte dos varejistas no Brasil já utilizem serviços tradicionais de entrega, o surgimento de novas tendências, como a entrega no mesmo dia, dá a capacidade de reduzir os custos de operações logísticas em até 50% em comparação com modelos baseados no desenvolvimento desses serviços internamente. Além disso, com a entrega rápida, o cliente tende a vivenciar uma experiência de compra melhor, com menos tempo de espera pelo seu pedido.

“No mercado há diferentes opções para incorporar serviços de entrega às empresas do setor. É possível encontrar empresas que fazem entregas locais em uma média de 30 minutos, além de permitir que essas companhias tenham maior cobertura de entrega, menor tempo de envio, preços mais competitivos, atenção personalizada e ferramentas que lhes permitam ter controle total sobre o processo logístico através do acompanhamento em tempo real do pacote”, complementa Bruno.

“Dessa forma, as varejistas devem avaliar o melhor tipo e empresa de serviço de entrega que as atenda. Só assim será possível entregar essa experiência omnicanal ao cliente, deixando-o satisfeito e fazendo com que os resultados do setor retomem níveis pré-pandemia”, finaliza o executivo.

A Borzo é um serviço global, sediado em Amsterdam (Holanda), de intermediação de entregas expressas que permite a entrega de mercadorias de qualquer peso ou tamanho dentro da mesma cidade no mesmo dia, por meio de qualquer rota, por diferentes tipos de transporte e por um preço competitivo. Seus algoritmos otimizam diversas entregas paralelas, considerando rotas geográficas, conteúdos de pacotes, entregadores autônomos parceiros, entre tantos outros fatores, para garantir a viabilidade da entrega no mesmo dia. A companhia está presente em 10 países, incluindo Brasil, Coreia do Sul, Filipinas, Índia e Indonésia.