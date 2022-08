Escritório de arquitetura virtualiza workstations com tecnologia NVIDIA

Completando 50 anos neste ano, o escritório de arquitetura Königsberger Vannucchi iniciou um processo de transformação digital e, para isso, contou com a NVIDIA. O projeto, que é constituído por uma nuvem híbrida, possui 4 configurações de workstations virtuais e nove GPUs A40 da NVIDIA que são responsáveis por processar as máquinas virtuais.

Uma workstation virtual permite aos colaboradores configurar máquinas virtuais e utilizá-las simultaneamente junto com a máquina “real”. Com as licenças de GPU virtual (vGPU) da NVIDIA, é possível garantir o desempenho avançado de GPU para diferentes cargas de trabalho, permitindo com que as equipes obtenham o desempenho necessário para projetos de alta disponibilidade gráfica. Além disso, os softwares criam GPUs virtuais que podem ser divididas em diversas máquinas.

A ideia surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando o escritório adotou o modelo de trabalho remoto (ou home office) e, em alguns casos, híbrido. Antes da adoção destas workstations, a Königsberger Vannucchi trabalhava no modelo on-premises, com workstations físicas equipadas com GPUs da NVIDIA.

Uma das vantagens também observada pelo escritório foi a possibilidade de os profissionais trabalharem de maneira colaborativa, realizando não só simulações e renderizações como construção de novos projetos. Atualmente, a empresa soma 125 colaboradores, espalhados por 5 países e 13 estados brasileiros, dentre eles São Paulo, Curitiba, Bahia e Rio de Janeiro. A disposição já atende 100 arquitetos remotamente.

No que se refere a custos, o valor investido foi 40% menor em relação às workstations físicas e 70% menor em relação a nuvem pública utilizada anteriormente. No total, foram investidos R$ 2 milhões em CAPEX, despesa que envolve todos os custos relacionados à aquisição de equipamentos e instalações que visam a melhoria do projeto. Já nos próximos cinco anos, o valor estimado em OPEX, modalidade que o foco está nas despesas e no investimento em manutenção de equipamentos, será de R$ 3 milhões. A solução conta também com infraestrutura de rede da divisão Networking da NVIDIA.

“Conseguimos configurar todas as GPUs em apenas três dias e temos acesso a elas por qualquer dispositivo, inclusive de nossos celulares. Daqui a alguns meses, também teremos um ambiente classificado totalmente zero trust. Nosso objetivo é que as workstations virtuais sejam um padrão daqui em diante”, conta Daniel Toledo, sócio e CEO da Königsberger Vannucchi.

A Königsberger Vannucchi já assinou mais de 1.000 empreendimentos em toda a sua trajetória e, recentemente, venceu o prêmio de melhor projeto do 6º Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura com o projeto do SESC Avenida Paulista. Além de vencer como Melhor Projeto desta edição, o escritório também conquistou o 1º lugar na categoria Edificação Institucional. Neste ano, está comandando um dos projetos arquitetônicos mais esperados de 2022. Chamado Platina 220, o edifício terá 172 m, ultrapassando o atual maior, o Mirante do Vale, e tornando-se o prédio mais alto da cidade de São Paulo.

“Esta é mais uma iniciativa que temos orgulho em fazer parte. Contribuir para a inovação deste escritório é trazer o que é mais de inovador, contribuindo até mesmo para o setor de arquitetura como um todo, já que a Königsberger Vannucchi é um dos principais escritórios do país. Esperamos que muitos frutos ainda sejam colhidos desta parceria e que mais ideias sejam realizadas em conjunto”, ressalta Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina.