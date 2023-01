Espaços pequenos é o termo que liderou buscas feitas sobre decoração em 2022

Termos relacionados a espaços pequenos tiveram o maior aumento nas buscas feitas no nicho de decoração em 2022. Conforme relatório do Google, os três primeiros lugares no ranking de pesquisas se relacionaram, de alguma forma, com espaços pequenos.

Segundo Gigi Gorenstein Arquitetura, ao portal Revista Casa e Jardim, “o aumento no interesse pela decoração de ambientes menores está ligado a vários fatores, desde a redução dos tamanhos dos imóveis, especialmente em megalópoles como São Paulo, até o custo, cada vez mais caro, para manter os espaços. As pessoas querem um lugar compacto, pois ele dá menos manutenção.”

Ademais, em um levantamento de dados coletados pela Cleanipedia, no primeiro ano da pandemia da Covid-19 (2020), as buscas por decoração da casa subiram mais de 40%, destacando que o nicho tem conquistado nos últimos anos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Alta demanda por decoração sugere importância do nicho

A decoração ganhou ainda relevância quando as pessoas passaram a ficar muito tempo em casa, após a pandemia. Atualmente, além de agregarem valor estético a casas e apartamentos, elementos decorativos também facilitam a rotina dos moradores e podem auxiliar quem precisa reformar móveis, mas não possui poder aquisitivo suficiente.

No mais, quem trabalha no sistema home office está buscando formas de tornar o local moderno, útil e agradável. É fundamental investir em elementos práticos e funcionais. Com espaços otimizados, as pessoas estão aprendendo a encontrar soluções para locais pequenos e trabalhar melhor. Longe do branco básico, os projetos para ambientes compactos podem ter estilo e personalidade.

Espaços pequenos podem ser completamente renovados

Várias tendências de decoração estão sendo observadas pelos arquitetos, principalmente em espaços pequenos. Para decorar salas pequenas, os especialistas garantem que não é preciso gastar muito dinheiro ou fazer reformas. Algumas ideias simples incluem pintar apenas uma parede, utilizar mantas e almofadas no sofá, adicionar alguns vasos de plantas e pendurar quadros.

A constante verticalização das cidades é prova do quanto a demanda por decoração para espaços pequenos aumentou. Apartamentos contam com dimensões cada vez mais reduzidas, fenômeno que exige criatividade dos arquitetos e moradores. Da capa para cadeira à iluminação, o mercado tem oferecido inúmeras opções para promover a sensação de amplitude.

Ademais, ambientes integrados costumam ser solução para aumentar o espaço, mas o que se observa é que os arquitetos, em parceria com os moradores, têm buscado outras alternativas coadjuvantes, como cores claras e detalhes que confiram estilo ao ambiente.