Especialista apresenta dicas para instalar revestimentos em grandes formatos

Tecnologia, custo-benefício e estética são apenas três dos fatores que podem influenciar na escolha de revestimentos cerâmicos em grandes formatos. Antes de iniciar a instalação, é aconselhável que ocorra uma verificação do contrapiso, que deve estar seco e nivelado. Também é preciso conferir se não há trincas, rachaduras ou infiltrações.

No que diz respeito à aplicação, vale considerar que a argamassa deve ser aplicada em uma única direção, sendo esta em paralelo ao menor sentido da peça no caso de formatos retangulares, o que facilita a saída de ar. Outra dica está no uso da máquina elétrica de vibração, que serve para evitar a presença de bolhas de ar, de acordo com Oslaine Bandeira, Gerente de Comunicação e Branding da Portinari.

“Na hora de aplicar grandes formatos, deve-se evitar o uso de martelos e materiais indevidos, priorizando ferramentas específicas para o procedimento, tais como nível, barra ou moldura com ventosa, carro de movimentação, nivelador e cunha”.

Alicate, adesivo de cimento em pó (ACIII E ou CS2ES2) e desempenadeiras dentadas, incluindo uma de 10x10mm com detalhe inclinado, e outra com 3x3mm ou 8x8mm com detalhe quadrado, também serão itens obrigatórios.

Ainda de acordo com a especialista, os equipamentos adequados também devem ser visados nos cortes. “Em cortes circulares, por exemplo, o ideal é utilizar uma serra copos refrigerado com água. O apoio, por sua vez, serve para evitar desvios. Para acabamentos perfeitos, todavia, sempre é indicado realizar os cortes em marmorarias”.