Especialista comenta pilares para fidelização do consumidor

O mercado de fidelização retornou ao patamar pré-pandemia. Segundo indicadores da ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização), o número de pontos/milhas emitidos no último trimestre de 2021 aumentou 61,9% em relação ao igual período do ano anterior e 20,7% em comparação ao 3º trimestre de 2019, atingindo a marca de 89,4 bilhões de pontos/milhas.

Segundo a entidade, 70,7% dos resgates em programas de pontos/milhas realizados no terceiro trimestre viraram passagens aéreas. Para Angelo Gomes, CEO da Meu App de Fidelidade, os dados mostram um aumento significativo no engajamento dos consumidores em programas de fidelidade.

“A percepção de ser recompensado por uma compra que já seria feita torna a experiência mais atraente”, afirma. “Se, na recompensa recebida, o consumidor tiver uma percepção de valor real, o encantamento com a marca é imediato e isso vai para o seu subconsciente, fazendo que em qualquer necessidade futura, ele lembre-se da marca e volte a comprar”.

Para Angelo Gomes, é necessário investir esforços para fidelizar os clientes em um momento de retomada econômica. Ele destaca que, ao lado de um programa de fidelidade simples e transparente, a entrega de um bom atendimento, produtos de qualidade e preço justo são os quatro pilares fundamentais para a fidelização do cliente.

Pensando nisso, a reportagem organizou os comentários do especialista sobre os quatro pilares citados nos tópicos a seguir:

1 – Atendimento

Na visão de Angelo Gomes, o atendimento é “a alma do negócio”, quando tem início o processo de cativação do cliente. “Se aliarmos o bom atendimento com bons produtos, teremos atingido em 50% a necessidade do cliente dado a noção de que ele resolverá seu problema”.

Para o especialista, atendentes capacitados para o atendimento fazem parte da premissa básica em uma estratégia de fidelização. “Atendentes atentos, asseados e dispostos, além de ser o cartão de visitas do seu negócio, fazem do bom atendimento o principal diferencial para o retorno do seu cliente”.

Uma vez que o consumidor se sentiu bem acolhido, respeitado, reconhecido, e teve sua necessidade atendida, ele voltará ao estabelecimento, complementa Angelo Gomes.

2 – Bons produtos

Para o CEO da Meu App de Fidelidade, os diferenciais de fabricação e acabamento são, positivamente, percebidos pelo público. Ele conta que os primeiros pontos que determinam um bom produto são os tangíveis, percebidos de forma direta, como matérias-primas, desempenho, durabilidade, padrão estético, e resistência, entre outros.

“A sensação de prestígio e confiabilidade transmitidos pela marca, além da satisfação que o cliente terá ao utilizar o produto, farão com que o produto não seja visto, apenas, como bonito, durável e com boas características, mas como algo adquirido com tranquilidade, confiança e que gerou satisfação em seu uso”, pontua.

Ele destaca que uma empresa não pode atrair clientes com diferenciais de qualidade se não tiver parceiros dispostos a prestar uma assistência que garanta uma experiência de compra completa e positiva no pós-venda, algo que caracteriza um bom produto.

3 – Preço justo

“Hoje em dia todos os clientes compram comparando o produto e o valor do produto pela internet. Raríssimas são as exceções onde a compra ocorre sem uma ‘olhadinha no Google’”, afirma Angelo Gomes.

Logo uma precificação justa em um bom produto, prossegue ele, não cria uma distorção tamanha que faça com que o cliente opte por esperar a chegada do produto ao invés de tê-lo de forma imediata.

4 – Programa de Fidelidade simples e transparente

Para o CEO, simplicidade e transparência devem ser as premissas de um programa de fidelidade. Assim, uma empresa que atue com a modalidade deve auxiliar seus clientes na jornada de fidelização, ofertando premiações tangíveis e contando com uma ferramenta tecnológica que auxilie na criação, manutenção e reparação de seus programas de fidelidade, com o desenvolvimento de um roteiro objetivo que agregue valor ao negócio.

Segundo Angelo Gomes, é preciso definir o objetivo a ser alcançado com o programa de fidelidade, além de conhecer os clientes e buscar o ponto de equilíbrio entre as premiações e o caixa. “É necessário investir em comunicação e em ferramentas. E nada de fórmulas mirabolantes para pontuação ou premiações inalcançáveis, pois ‘menos é mais’”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://meuappdefidelidade.com.br/